Ticaret bakanlığı açıkladı: 3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama

Ticaret Bakanlığı, yüksek risk taşıdığı belirlenen ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla 'basitleştirilmiş gümrük beyannamesi' kapsamında Türkiye'ye getirilmesinin kısıtlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Ticaret Bakanlığı'na bağlı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, bazı e-ticaret platformlarında satılan farklı ürün gruplarına yönelik gerçekleştirilen denetimler ve laboratuvar analizleri neticesinde; incelenen 182 adet üründen 148'inin ürün güvenliği kriterlerini karşılamadığı ve mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir. Bu ürün gruplarında uygunsuz ürün oranı yüzde 81 olarak belirlenmiştir. Yapılan incelemelerde, ayakkabılar, oyuncaklar ve saraciye ürünlerinde, (gerçek ve suni deriden yapılmış çanta ve bavullar) yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi toksik maddelere rastlanmıştır. İnsan ve kamu sağlığının korunması, tüketicilerimizin güvenli ürünlere ulaşımının temini amacıyla, söz konusu ürün gruplarına yönelik yeni bir düzenleme Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılmıştır. Bu kapsamda, yüksek risk taşıdığı belirlenen ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla 'basitleştirilmiş gümrük beyannamesi' kapsamında ülkemize getirilmesi kısıtlanmıştır. Söz konusu düzenleme, 20 Ekim 2025 tarihli ve 2025/11 sayılı Genelge ile yürürlüğe girmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketici sağlığını korumaya, piyasa gözetimi ve denetim faaliyetleriyle vatandaşlarımızın güvenli ürünlere ulaşmasını temin etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."