Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar bekleniyor | Son dakika haberleri

        Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar bekleniyor

        Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında, tutuklu 4 sanık hakkında kararın çıkması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 07:53 Güncelleme: 21.10.2025 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minguzzi davasında karar bekleniyor!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davasında bugün tutuklu 4 sanık hakkında kararın çıkması bekleniyor. 4 sanığın yargılandığı davada verilen esas hakkındaki mütalaada sanıklar U.B. ve B.B'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapse çarptırılması talep edildi.

        Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre tartışma sırasında B.B., Minguzzi'yi 5 yerinden bıçakladı. Yanındaki diğer şüpheli U.B.'nin ise Minguzzi'yi tekmelediği belirtildi. Yaralı Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci celsesinde mahkeme, tutuklu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Ekim'e ertelenmişti.

        REKLAM

        DURUŞMA BAŞLADI

        İstanbul'un Kadıköy ilçesinde pazarda bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada karar duruşması başladı.

        4 sanığın yargılandığı davanın 6'ncı celsesi, Kartal'daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya, Minguzzi'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Minguzzi ailesine destek için adliyeye gelen vatandaşlar ve avukatlar mahkeme salonunun önünde "Mattia Ahmet için adalet" şeklinde slogan attı.

        İddianameden

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına gittiği, burada dolaştıkları sırada U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarılıyor.

        B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatılıyor.

        İddianamede, U.B'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından U.B. ve B.B'nin kaçtıkları kaydedilerek, olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

        Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporuna göre, vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydediliyor.

        İddianamede, U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olay günü B.B. ve U.B. ile hareket ettikleri belirlenen çocuk sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle birleştirilme talepli iddianame hazırlanmıştı.

        Dosyaların birleşmesiyle davada yargılanan sanık sayısı 4'e yükseldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Çocuğa cinsel istismardan 32 yıl hapsi vardı! Sapık yakalandı!
        Çocuğa cinsel istismardan 32 yıl hapsi vardı! Sapık yakalandı!
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse giriyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse giriyor
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        Sosyal medya çocukların beynini çürütüyor
        Sosyal medya çocukların beynini çürütüyor
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Daha 19 yaşındaydı... Yasemin'den ağlatan veda!
        Daha 19 yaşındaydı... Yasemin'den ağlatan veda!
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Louvre soygununda hırsızlar mücevherleri elden çıkarabilir mi?
        Louvre soygununda hırsızlar mücevherleri elden çıkarabilir mi?
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Japonya'nın ilk kadın başbakanı seçildi
        Japonya'nın ilk kadın başbakanı seçildi
        BAĞ-KUR’da ihya maliyeti artıyor
        BAĞ-KUR’da ihya maliyeti artıyor
        Habertürk Anasayfa