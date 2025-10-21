ABD'den Netanyahu'yu 'denetleme' ziyareti

İsrail'in iki yıl boyunca Gazze'ye yönelik sürdürdüğü acımasız saldırılar, 10 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabulucuk girişimleriyle sağlanmasıyla son buldu.

İsrail, 10 Ekim'de ABD, Türkiye, Katar ve Mısır'ın çabalarıyla sağlanan ateşkesi 19 Ekim günü ihlal etti ve Refah'a saldırı düzenledi. İsrail, saldırının gerekçesi olarak Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürdü, ancak Hamas bu iddiayı reddetti.

NYT: ABD NETANYAHU'NUN ANLAŞMAYI BOZMASINDAN ENDİŞE DUYUYOR

Bölgede bu gelişmeler yaşanırken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, göreve geldiğinden beri ilk kez İsrail'e gitti. New York Times, Vance'in ziyaretinin asıl amacının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşmayı bozmasından duydukları endişe olduğunu yazdı.

NYT'ye konuşan Trump yönetimindeki yetkililer, Netanyahu'nun anlaşmayı bozmasından "giderek daha fazla endişelendiklerini" dile getirdi. Yetkililere göre, Vance'in ziyareti aynı zamanda Netanyahu'nun eylemlerini denetlemeyi de amaçlıyor.

Ateşkes şartları uyarınca İsrail, Hamas'ın 15 rehinenin cenazesini teslim etmesini bekliyor. Ateşkesin başlamasından bu yana 13 cenazeyi teslim etti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail'in Gazze'ye her gün insani yardım taşıyan 600 tırın girişine izin vermesi gerekiyor. Ancak Filistinli kaynaklar, giren yardım tırı sayısının bunun çok altında olduğunu belirtiyor. İSRAİL ATEŞKESİ 80 KEZ İHLAL ETTİ İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen 19 Ekim günü Gazze'nin güneyinde Refah'a havadan saldırı düzenledi. Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne süren İsrail, ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurdu. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı. REKLAM Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürmüştü. Öte yandan Gazze hükümeti, İsrail ordusunun 10 Ekim'de ilan edilen ateşkesi 80 kez ihlal ettiğini ve bu saldırılarda 97 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.