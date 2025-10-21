"Alanya çok uzak olduğu için İstanbul'dan yüzmeye başladım. Marmara'da yüzmeye karar verdim çünkü çok daha kolay olacağını düşündüm. Burası bana tatil gibi gelecekti ama rüzgar, büyük dalgalar ve başka sıkıntılar oldu. Buradan Stockholm'e 18 bin kilometre mesafe var. Bir yılda 1500 kilometre yüzüyorum. Buradan Stockholm'e yüzmem 2036'yı bulur. Ben normal bir yaşantı yürütemem. Bir apartmanda yaşayamam. 2021'den beri yapıyorum bunu ve hayatımın bir parçası oldu. 4 yıldan beri çadırda yaşıyorum. Kendimi normal hayata dönecek birisi olarak görmüyorum. Çadırım benim evim."