Fiat Egea ABD'ye ihraç edilecek

Bursa’daki Tofaş fabrikalarındaki üretimi 2025 sonunda sona ermesi beklenen Fiat Egea cephesinde önemli bir gelişme yaşandı.

KAP’a yapılan açıklamaya göre, Egea’nın üretiminin uzatılmasına resmen karar verildi.

Verilen bilgiye göre, Egea’nın üretimi 30 Haziran 2026’ya kadar devam edecek.

Ayrıca, otomobilin Kuzey Amerika’ya ihracatı da yapılacak.

Tofaş’tan KAP’a yapılan açıklamada,“Şirketimiz ile Stellantis Europe S.P.A. arasında i) Tipo/Egea modelinin üretim süresinin uzatılmasına ve ii) K0 modelinin Kuzey Amerika pazarına ihracına ilişkin sözleşmeler imzalanmıştır. Bursa'da yer alan fabrikamızda üretilen Tipo/Egea modelinin Şirketimiz tarafından üretiminin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatılması amacıyla Üretim Sözleşmesinin tadili için Stellantis Europe S.P.A. ile mutabakata varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

BURSALI TİCARİLER AMERİKA’YA İHRAÇ EDİLECEK

Öte yandan, Tofaş’ın bu yıl üretimine başladığı K0 kod isimli 1 tonluk ticari araçlar da Bursa’dan Kuzey Amerika’ya ihraç edilecek.

KAP’taki açıklamada;

“4 Kasım 2024 tarihli özel durum açıklamamızda kamuya duyurulduğu üzere 2024-2032 yılları arasında Şirketimiz tarafından üretilecek K0 araç modelinin, Kuzey Amerika bölgesine de ihraç edilmesi konusunda Stellantis Europe S.P.A. ile mutabakata varılmıştır. Bu kapsamda üretim ömrü boyunca yaklaşık 1 milyon olarak hedeflenen toplam üretim adedinin 230 bin adetlik kısmının Kuzey Amerika bölgesine ihraç edilmesi öngörülmektedir” denildi.

Kuzey Amerika pazarına uygun üretim yapılabilmesi için K0 modeline ilişkin toplam yatırım tutarının 386 milyon Euro olarak revize edildiği açıklandı. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Egea'yı bir süre daha üretmek için çalıştıklarını bildirmişti. Aytaç, "Egea'nın üretiminin devamı için bir çalışma yürütüyoruz. Artık son noktaya geldik ama kesin neticeyi açıklayabilmemiz için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Fakat, bu çalışmaların olumlu gittiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı. 1 Mart 2023 tarihinde KAP'a yapılan açıklamaya göre, Egea'nın Tofaş fabrikasındaki üretiminin 31 Aralık 2025'te sona ermesi bekleniyordu. Egea'yı kurtarma operasyonu Haberi Görüntüle