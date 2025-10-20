İtalyan otomobil üreticisi Fiat'ın yeni küresel ürün gamının ilk modeli olan Grande Panda Türkiye’de satışa sunuldu.

Markanın geleceğini temsil eden b-hatchback modelin lansmanı önceki günlerde İstanbul'da gerçekleşti.

Buradaki etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulunan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Grande Panda'yı İtalyan markanın yeni 'bebeği olarak lanse ederken, Tofaş fabrikalarındaki üretiminin artık son evresine giren Fiat Egea'ya da ayrı bir parantez açtı.

Aytaç, "Egea artık 10’uncu yılında. Egea’nın toplam satışı 700 bin adedi geçti. En çok merak edilen konulardan biri de Egea’nın üretiminin gelecek sene de devam edip etmeyeceği konusu. Yıl sonuna kadar Egea’nın üretimi devam ediyor ama Egea’nın üretiminin devamı için belli bir çalışma yürütüyoruz. Artık son noktaya geldik ama kesin neticeyi açıklayabilmemiz için biraz daha zamana ihtiyacımız olacak. Bu çalışmaların olumlu gittiğini, Egea’nın üretiminin devamı için de önemli bir çalışma olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 1 Mart 2023 tarihinde yapılan açıklamada, Tofaş'ın, 400 milyon Euro karşılığında Peugeot, Citroen, Opel ve DS markalarının Türkiye'deki satış ve satış sonrası hizmetlerini satın aldığı duyurulmuştu. Bu anlaşma ile Stellantis'in tüm markalarının Türkiye distribütörü Tofaş oldu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 1 Mart 2023 tarihinde yapılan açıklamada, Tofaş'ın, 400 milyon Euro karşılığında Peugeot, Citroen, Opel ve DS markalarının Türkiye'deki satış ve satış sonrası hizmetlerini satın aldığı duyurulmuştu. Bu anlaşma ile Stellantis'in tüm markalarının Türkiye distribütörü Tofaş oldu.

Taraflarca o dönem imzalanan anlaşmaya göre, Egea modelinin Tofaş tarafından Türkiye'de satışı ve ihracatı için üretiminin 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldığı kaydedildilmişti. EN BÜYÜK ÜÇ PAZARDAN BİRİ TÜRKİYE Aytaç, Fiat'ın en büyük üç pazarından birinin Türkiye olduğunu da vurgulayarak, "Son 7-8 senede ülkemizde satılan yaklaşık 7 milyon aracın, yine yaklaşık 1 milyon adedi Fiat markalı oldu. Yani yüzde 14-15 gibi bir rakam yapıyor 2018'den bu yana bakarsak. Brezilya ve İtalya ile birlikte Fiat'ın ana vatanı dedikleri, yani Fiat markasının en büyük 3 pazarından birisi Türkiye. Bunu sürdürüyoruz" dedi. İtalyan markanın bir dönüşüm arifesinde olduğuna da dikkat çeken Aytaç, "Fiat, yenilenen yüzüyle marka açıkçası sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada önemli bir değişimin arifesinde. Yine yüksek adetleri hedefleyecek, B segmentinde daha kuvvetli olacak, burada da Türkiye pazarının önemi aynı şekilde devam edecek. DOBLO 2026'DA TEKRAR BURSA'DA ÜRETİLECEK 2000 yılından 2023 yılına kadar kesintisiz bir şekilde Tofaş fabrikalarında üretilen Fiat'ın hafif ticari araç modeli Doblo'nun, 3 yıl sonra yeniden yerli bir model olacağını kaydeden Aytaç, "Doblo, Türkiye pazarı için, bir nevi kendi sınıfına da adını veren diyebileceğimiz fenomen bir model oldu. Doblo'yu 2023'ün ortasından itibaren ithal ediyoruz. Yakın zamanda açıkladığımız gibi gelecek seneden itibaren de Doblo'nun tekrar yerli üretimi başlayacak. Doblo'nun Bursa'daki üretimi 2026 yılının ikinci yarısında başlayacak" bilgilerini paylaştı.

Elektriklide en düşük ÖTV oranı yüzde 10'dan yüzde 25'e çıktı. Ama eylül ayına baktığımızda satışlarda çok farklı bir durum görünmüyor. Elektrikli araçların toplam satışlardan yüzde 15 oranında pay alabileceğini öngörüyoruz" dedi. Altan Aytaç, geleceğin elektrikli otomobillerde olduğunu, fakat hibrit ve içten yanmalı motora sahip araçların bir süre daha hayatımızda olacağını da vurguladı. BUGÜNE KADAR 8 MİLYON ADET ÜRETİLDİ Verilen bilgiye göre, Grande Panda, Panda modelinin dördüncü neslini yansıtıyor. 1980'den itibaren toplam Fiat Panda üretimi 8 milyon adet olarak açıklanıyor. İlk nesil Panda 4 milyon civarında satılırken, Grande Panda'nın tanıtımı ise geçen yıl temmuz ayında Fiat markasının 125'inci yıl dönümünün seremoni sırasında sembolik bir şekilde gerçekleşti.

Dış tasarımında ve iç tasarımında Fiat'ın geçmişinden izler taşıyan Panda, . ön yüzünde Fiat'ın ikonik genel merkezi olan Torino'daki 'Lingotto'ya göndermelerde bulunuyor. Aracın ön panjuru markanın genel merkezinin dış cephesini çağrıştırırken, kabin içindeki ön konsol ise aynı binanın çatısında yer alan test pistinden esinlenerek tasarlanmış.

Panda’da çok fazla örneği görülmeyen bir şekilde entegre bir geri çekilebilen süpürge gibi şarj kablosu da bulunuyor. İLK ETAPTA SADECE ELEKTRİKLİ GELECEK Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, yeni Panda'nın Türkiye'ye ilk etapta sadece elektrikli güç seçeneği ile geleceğini açıkladı. 44kWh bataryaya sahip yüzde 100 elektrikle çalışan ve 83 kilowatt gücündeki bu ünite, WLTP karma çevriminde 320 km menzile sahip. İlerleyen dönemde seriye katılacak yarı hibrit ünite ise, 1.2 litrelik motorundan 110 beygirlik güç üretiyor. Hibrit motor seçeneğinin Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz belli değil. Grande Panda için yıl sonuna kadar 2 bin adetlik satış hedefi bulunduğunu da ekleyelim.