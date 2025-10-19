Habertürk
        Beşiktaş'ın yeni divan başkanı Ahmet Ürkmezgil! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın yeni divan başkanı Ahmet Ürkmezgil!

        Beşiktaş'ta gerçekleşen divan kurulu başkanlık seçiminde 683 oy alan Ahmet Ürkmezgil, yeni divan kurulu başkanı oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 11:09 Güncelleme: 19.10.2025 - 20:01
        Beşiktaş'ın yeni divan başkanı Ahmet Ürkmezgil!
        Beşiktaş’ta olağan divan kurulu başkanlık seçimi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda gerçekleştirildi.

        Seçime; Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Emir Tamer olmak üzere 5 aday katıldı. 1832 üyenin katılımıyla gerçekleşen ve 1828 oyun geçerli sayıldığı seçimde 683 oy alan Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş'ın yeni divan kurulu başkanı seçildi.

        Diğer adaylardan Affan Keçeci 486, Engin Baltacı 357, Erim Tamer 155 ve Ahmet Akpınar da 147 oy aldı.

        Seçimi kazanan Ahmet Ürkmezgil, güzel bir kongre olduğunu söyleyerek, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aday olan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Bize oy veren, vermeyen herkese gönülden teşekkür ederim. Bu seçimin sonunda kazanacak olan Beşiktaş’tır. Beşiktaş’ı kenetlemek için üzerimize düşeni yapacağız. El ele verdiğimizde eski günlerdeki gibi başarılı bir camia olacağımıza gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

        Beşiktaş'ın yeni divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil’in listesi şöyle:

        Serdar Keskin

        Şenol Demirağ

        Rasim Kara

        Ateş Bayazıt

        Vedat Akgün

        Erdal Karacan

        Dilge Eraslan

        Levent Kulu

        Habertürk Anasayfa