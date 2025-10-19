Krallar neden mor giyer? Salyangozlardan saraya bir yolculuk! Mor rengin arka planında bakın ne varmış!

ORTA ÇAĞ VE RÖNESANS SARAYLARINDA MOR ETKİSİ

Orta Çağ Avrupa’sında morun itibarı artarak devam etti. Kraliçelerin elbiselerinde, kralların pelerinlerinde, hatta devlet arması ve mühürlerde mor tonları hâkimdi. Ancak bu dönemde mor, sadece statü göstergesi değildi; aynı zamanda bilgeliğin, adaletin ve soyluluğun sembolü olarak da görülüyordu. Rönesans’la birlikte morun zarafeti, sanatta ve mimaride de kendine yer buldu.