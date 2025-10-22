Manisa haberleri: Dayı ile yeğeni bıçakları çekti! Kanlı düello | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

Manisa haberleri: Dayı ile yeğeni bıçakları çekti! Kanlı düello | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

Manisa'da olay, saat 18.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Elmas Sokak’ta meydana geldi.

REKLAM advertisement1

Serkan Başağaçdayısı ile yeğeni Mert Dalley arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İKİSİ DE BIÇAKLA YARALANDI

DHA'daki habere göre kısa sürede tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Başağaçdayısı göğsünden, Dalley ise kulağından bıçak darbeleriyle yaralandı.

REKLAM

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.