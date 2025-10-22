Dayı ile yeğeni bıçakları çekti! Kanlı düello!
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, dayı ile yeğeni arasında çıkan ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda her ikisi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan dayı yeğen tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
Manisa'da olay, saat 18.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Elmas Sokak’ta meydana geldi.
Serkan Başağaçdayısı ile yeğeni Mert Dalley arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
İKİSİ DE BIÇAKLA YARALANDI
DHA'daki habere göre kısa sürede tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Başağaçdayısı göğsünden, Dalley ise kulağından bıçak darbeleriyle yaralandı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDILAR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.