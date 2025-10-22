Habertürk Onur Aydın'ın haberine göre; Ecem Erkek, Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erkek; "Saçlarımı yaptırmaya geldim, saçlarımı boyatacağım. 'Gelin Takımı 2' filmimizin galası var. Onun için süslenmeye geldim. Harika bir film yaptık, harika bir oyuncu ekibiyle çalıştım. Seda'yı, Nilperi'yi, Şebnem'i ve diğer oyuncu arkadaşlarımıza bu film sayesinde tanıdım. İyi ki de onları tanıdım" diye konuştu.

Ecem Erkek bir hayranının fotoğraf çekilme isteğini kırmadı

REKLAM advertisement1

Son dönemdeki ekranda olan oyuncuların estetikleri hakkında konuşan Ecem Erkek; "Eskiden 'Estetik, oyuncu için çok uygun değil' derdim ama bence birazcık bu durum kişinin kendini nasıl hissettiği ile alakalı bir şey ama kocaman estetikli burun, göz olmaz. Role göre bazen inandırıcılığını kaybediyor açıkçası. Mahallede bir teyzenin kızı olduğuna inandıramıyorsun kendini. Bazen televizyonda 'O kadar da yaptırmasaydın' diyorum" ifadelerini kullandı.

Tiyatro oyunlarının bilet fiyatlarının yüksek olması hakkında da görüş bildiren Ecem Erkek; "Ben aslında bu dertten mustaribim. Çünkü fiyatlar yüksek olunca tiyatro ve sinema belli bir kesimin gidebileceği bir etkinlik oluyor. Herkesin gelemediği bir alana dönüyor. Benim gücüm yetse tabii ki bir şeyler yaparım ama olmuyor elimden gelmiyor bir şey" diye konuştu.