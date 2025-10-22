Habertürk
        Haberler Magazin Ecem Erkek'ten estetik yorumu: İnandırıcılığını kaybediyor

        Ecem Erkek: İnandırıcılığını kaybediyor

        Ecem Erkek, son dönemde ekranda olan oyuncuların, estetikleri hakkında konuştu. Erkek; "Kocaman estetikli burun, göz olmaz. Role göre bazen inandırıcılığını kaybediyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 08:32 Güncelleme: 22.10.2025 - 08:33
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Habertürk Onur Aydın'ın haberine göre; Ecem Erkek, Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erkek; "Saçlarımı yaptırmaya geldim, saçlarımı boyatacağım. 'Gelin Takımı 2' filmimizin galası var. Onun için süslenmeye geldim. Harika bir film yaptık, harika bir oyuncu ekibiyle çalıştım. Seda'yı, Nilperi'yi, Şebnem'i ve diğer oyuncu arkadaşlarımıza bu film sayesinde tanıdım. İyi ki de onları tanıdım" diye konuştu.

        Ecem Erkek bir hayranının fotoğraf çekilme isteğini kırmadı
        Ecem Erkek bir hayranının fotoğraf çekilme isteğini kırmadı

        Son dönemdeki ekranda olan oyuncuların estetikleri hakkında konuşan Ecem Erkek; "Eskiden 'Estetik, oyuncu için çok uygun değil' derdim ama bence birazcık bu durum kişinin kendini nasıl hissettiği ile alakalı bir şey ama kocaman estetikli burun, göz olmaz. Role göre bazen inandırıcılığını kaybediyor açıkçası. Mahallede bir teyzenin kızı olduğuna inandıramıyorsun kendini. Bazen televizyonda 'O kadar da yaptırmasaydın' diyorum" ifadelerini kullandı.

        Tiyatro oyunlarının bilet fiyatlarının yüksek olması hakkında da görüş bildiren Ecem Erkek; "Ben aslında bu dertten mustaribim. Çünkü fiyatlar yüksek olunca tiyatro ve sinema belli bir kesimin gidebileceği bir etkinlik oluyor. Herkesin gelemediği bir alana dönüyor. Benim gücüm yetse tabii ki bir şeyler yaparım ama olmuyor elimden gelmiyor bir şey" diye konuştu.

