Emlak vergisine üst sınır getirecek çalışmalar tamamlanıyor

Emlak vergisinde rayiç bedelde üst sınır çalışmasının bugün tamamlanması bekleniyor. AK Parti grubu, bazı il, ilçe ve büyükşehir belediyelerinden emlak vergisine ilişkin raporlar istedi. Çalışma tamamlanırsa düzenlemenin vergi teklifine eklenerek çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor.

DENGEYİ SAĞLAMAK HEDEFLENİYOR

Çalışmada, emlak vergisinde esas alınan rayiç bedelde üst bir sınır belirlenmesi öngörülüyor. AK Parti kaynakları, yeni arsa rayiç bedellerinin açıklanmasının ardından gelecek yıl ödenecek emlak vergilerinde yüksek artışların ortaya çıkmaması için bu düzenlemenin hazırlandığını belirtti. Kaynaklar, belediyelerin hizmet üretebilmesi için emlak vergisine ihtiyaç duyulduğunu, düzenlemenin vergi gelirlerinde kayba yol açmadan ortalama bir denge sağlamayı hedeflediğini söyledi.

ARTIŞLARI TÖRPÜLEMEK AMAÇLANIYOR

Mevcut uygulamada emlak vergisi, belirlenen rayiç değerler üzerinden alınıyor. Rayiç değerlerin güncellenmesi için takdir komisyonu her dört yılda bir toplanarak yeni rayiçleri belirliyor. Bu çerçevede hazırlanan çalışma, özellikle belli bölgelerde görülen aşırı artışları törpülemeyi amaçlıyor.

KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLMESİ BEKLENİYOR AK Parti grubunun talep ettiği belediye raporları, yapılacak son toplantıda değerlendirilecek. Toplantı sonrasında üst sınırın hangi düzeyde belirleneceği netleşecek ve düzenlemenin vergi teklifine eklenmesi halinde komisyonda görüşülmesi bekleniyor.