Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası | Son dakika haberleri

        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası

        Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ'ın ifadesine yer verildi. Akçadağ ifadesinde, Rıza Akpolat'ın tutuklandıktan sonra 2 aylık çöp toplama ihalesini Aziz İhsan Aktaş'a verilmesi için cezaevinden Ali Rıza Yılmaz'a talimat verdiğini ileri sürdü. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 21.10.2025 - 14:30 Güncelleme: 21.10.2025 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Cezaevindeyken ihale talimatı verdi" iddiası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede Rıza Akpolat’ın özel kalemi Emirhan Akçadağ’ın ifadesine yer verildi.

        Akçadağ ifadesinde, Rıza Akpolat’ın tutuklandıktan sonra 2 aylık çöp toplama ihalesini Aziz İhsan Aktaş’a verilmesi için cezaevinden Ali Rıza Yılmaz'a talimat verdiğini ancak başkan vekili Ömer Rasim Şişman’ın engel olduğunu söyledi.

        RÜŞVET PARALARINDAN ÖZEL HARCAMALARA

        Rıza Akpolat’ın en yakınındaki kişilerden biri olduğunu söyleyen Akçadağ, “Rıza Akpolat’ın özel kalem müdürlüğünü yaptığım dönemde kayıt dışı harcamalara ilişkin liste tarafımca tutulmuştur. Bu paralar Ali Rıza'ya bağlı ruhsat, zabıta ve aşevi ile müteahhitlerden alınan paralardır. Rıza Akpolat ve ailesinin harcamaları bu paralarla yapılıyordu.” dedi.

        Aktaş’ın belediye başkanı olduktan sonra tüm ailesini tatile götürdüğünü söyleyen Akçadağ, “Uçak biletleri business idi. Fethiye' de Hillside, Bodrum' da Bodrum M Gallery ve yine Fethiye' de bulunan Yazz Collective isimli otellere sürekli giderdi. Hatırladığım kadarıyla 2023 yılı yazında Hillside Otel'e 600 – 700 bin lirayı Rıza Akpolat'tan alıp ödedim. Rıza Akpolat’ın düğün organizasyonunu için toplamda 327 bin dolar ödendi. Rıza Akpolat’ın düğünde giyeceği kıyafetler İstinye Park'taki Dior mağazasından alındı. 36 bin dolar Dior'a ödeme yapıldı. Tarafıma sorulan harcamaların toplamı 58 milyon liraya yakındır. Bu paralar belediyenin toplamış olduğu rüşvet paralarıdır.” dedi.

        "AZİZ’İ ÜZMEYİN O BİZE LAZIM"

        İhale danışmanı Mustafa Mutlu’nun ihale süreçlerini yöneten kişi olduğunu söyleyen Akçadağ, “ihale hangi firmaya verilecekse ona göre süreci hazırlayan kişidir. Rıza Akpolat ile birebir görüşürdü. Beşiktaş Levent'te Lagom Experience isimli iş yeri Rıza Akpolat tarafından devralınıp kendisine verildi. Burayı kendi üzerine yapmadı, arkadaşı üzerine yaptı. Rıza Akpolat burada etkinlikler düzenledi. Mustafa Mutlu ihale konusunda fiilen belediye başkanı gibi hareket ederdi. Rıza Akpolat kendisine o yetkiyi vermişti. Resmi işlemleri yapan, ihalede görev alacak personeli baskı altına alan kişi ise Ali Rıza Yılmaz’dı. Rıza Akpolat büyük ihalelerin yapılacağı gün vekaleti bilerek Ali Rıza Yılmaz’a verirdi. Hiçbir ihale Rıza Akpolat’ın bilgisi olmadan yapılmazdı. Sürekli ‘Aziz İhsan Aktaş’ı üzmeyin, o bize lazım’ diyordu. Belediyedeki makamında zaman zaman görüşüyordu. İhalelere getirilen ödeme süresi şartı Mustafa Mutlu tarafından bilinçli konuldu. Bu durum ihalenin maliyetini de yükseltiyordu. Farklı firmaların ihaleye girmesini engellemek, Aziz İhsan Aktaş’ın ihaleleri alması sağlamak için getirilmiş düzenlemedir.” dedi.

        RÜŞVET PARALARINI AŞEVİ ÜZERİNDEN AKLIYORDU

        Beşiktaş Belediyesi'nde aşevi olduğunu söyleyen Akçadağ, “Her ne kadar günde 5 bin 500 kişiye yemek verdiklerini belirtseler de gerçekte bu kadar yemek hiçbir zaman dağıtılmadı. Aşevine alınan malzemeler resmi değildir. Aşevine resmi ve gayri resmi bağışlar yapılır. Bağış yapılan firmalar araştırıldığında bu firmaların çoğunun belediye ile iltisaklı olduğu, ruhsatla ilgili sorunları bulunduğu görülecektir. Bu firmalardan veya kişilerden zabıta eli ile paralar toplanır. Bir kısım para resmi gönderilir geri kalan ise gayri resmi alınır. Zabıta Müdürü Ali Rıza Gürgen bu işin başındadır. Nurşen Coşkunoğlu aşevi sorumlusuydu. Ali Rıza Yılmaz en büyük parayı aşevi ve ruhsattan toplayıp sahibi olduğu Park Fora Restoran üzerinden aklıyordu” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        ABD'den Netanyahu'yu 'denetleme' ziyareti
        ABD'den Netanyahu'yu 'denetleme' ziyareti
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Çocuğa cinsel istismardan 32 yıl hapsi vardı! Sapık yakalandı!
        Çocuğa cinsel istismardan 32 yıl hapsi vardı! Sapık yakalandı!
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Daha 19 yaşındaydı... Yasemin'den ağlatan veda!
        Daha 19 yaşındaydı... Yasemin'den ağlatan veda!
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Habertürk Anasayfa