Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kahreden haber! Genç kaleci Oğuzhan Kamacı antrenmanda öldü | SON DAKİKA HABER

        Kahreden haber! Yine kalp krizi! Genç kaleci antrenmanda öldü!

        Bandırma Sanayispor Kulübü'nün kalecisi 28 yaşındaki Oğuzhan Kamacı, antrenmanda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 13:23 Güncelleme: 21.10.2025 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        1’inci Amatör kümede yer alan ve bu hafta Gönen Karşıyakaspor ile karşılaşacak olan Bandırma Sanayispor Kulübü futbolcuları, dün akşam 600 Evler’deki sentetik halı sahada antrenman yaptığı sırada, kaleci Oğuzhan Kamacı (28) şut denemesi yaparken rahatsızlandı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        DHA'daki habere göre takım arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kamacı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        DOKTORDAN BUGÜN İÇİN RANDEVU ALMIŞ

        Kısa süre önce de halı saha maçında rahatsızlandığı ve kalp doktorundan bugün için randevu aldığı bildirilen Oğuzhan Kamacı’nın cenazesi, bugün Haydar Çavuş Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bandırma
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Habertürk Anasayfa