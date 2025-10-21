Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretim sistemini daha verimli, esnek ve uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmek amacıyla kapsamlı bir reform süreci başlattı.

İsteyen ve başarılı olan öğrenciler lisans eğitimlerini üç yılda tamamlayarak mezun olabilecek. Bu kapsamda ders planlarının sadeleştirilmesi, kredi sisteminin yeniden yapılandırılması ve yaz okullarında üst sınıftan ders alma yönündeki çalışmalar devam ediyor. Düzenleme ile yükseköğretimde kalite ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

DERS SAYISI AZALTILACAK

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, programların ders içeriklerinin sadeleştirileceğini ve öğrencilere yüklenen çok sayıda ders sayısının azaltılacağını açıkladı. Bu sayede öğrencilerin proje yapmaya, uygulamaya ve araştırmaya yönlenebileceğini vurgulayan Özvar, yapılacak değişikliklerle birlikte birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi öğrenciler lisans programlarını üç yılda tamamlama imkânına kavuşabileceğini belirtti.

Gerçekleşecek reformlarla birlikte yükseköğretim sisteminin daha verimli ve uluslararası standartlarla uyumlu bir yapıya ulaşacağını ifade eden Özvar, “Artık yalnızca teorik bilgiye dayalı değil, öğrencilerimizi mesleki tecrübe ile erkenden buluşturan, onları hem bilimsel araştırmaya hem de iş dünyasına güçlü şekilde hazırlayan bir yaklaşımı merkeze alıyoruz” dedi.

Reform çalışmalarına ilişkin kamuoyunda da olumlu bir yaklaşım gözlenirken, öğrenciler ve aileler lisans öğrenim süresinin üç yıla indirilmesinin hayata erken atılmayı ve ekonomik avantajlar sağlayacağı için memnuniyetlerini ifade ettiler. ÖĞRENCİLER HAYATA ERKEN ATILACAKLARI İÇİN MUTLU Konuya ilişkin görüşülen öğrenciler şunları söyledi: "Hepimiz bir an önce kendi ayaklarımız üzerinde durmak, meslek hayatına hızlı adapte olmak istiyoruz." "Üç yılda mezun olmak mesleki hayata daha erken atılma imkânı sunuyor. Üstten ders alıp programı üç yılda tamamlamak çok mantıklı. Dördüncü yılda staj yaparak kendimi daha fazla geliştirebilirim. Üç yılda mezun olup dördüncü yılda mesleki deneyim kazanmak bence çok doğru bir yaklaşım." "Üç yılda mezun olma düzenlemeleri çok yerinde bir karar. Böylece iş hayatına daha erken atılır, zaman kaybı yaşamam. Umarım gerçekleşir." "Önerilen sistem iş gücü piyasasına katkı sağlayacak. Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?" "Bazı lisans bölümlerinin teknik açıdan zorluklar içermesine rağmen üç yılda bitirilebilir. İnsanlar artık iki yıllık bölümleri tercih ediyor çünkü kısa sürede mesleğe atılmak istiyorlar."

"Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Lisans süresinin üç yıla indirilmesi mantıklı geldi. Bunun tercihe bağlı olması güzel bir uygulama olur. Türkiye'nin iş gücü açısından da önemli bir adım." "Dört yıl olması ekonomik olarak bizleri çok zorluyor. Üç yıla düşürülmesi başarılı öğrenciler için büyük bir avantaj. Kalbim dört yıl olmasını istiyor ama aklım ve mantığım üç yılın daha uygun olduğunu söylüyor." "Doktora öğrencisiyim. Lisans eğitiminin üç yıla düşmesi bazı bölümler için avantaj olacaktır. İşletme mezunu olarak bu uygulama bizim dönemimizde olsaydı, çok daha verimli olabilirdi. Başarılı öğrenciler için bir yıl erken mezun olmak çok kıymetli." "Üç yıl içinde mezuniyet hakkı verilseydi, daha erken yüksek lisansa başlayabilir, doktoramı da kısa sürede tamamlayabilirdim. Dördüncü yılda zaten birçok öğrenci KPSS, YDS veya iş hayatına hazırlık yapıyor. Bu açıdan da düzenleme oldukça olumlu." VELİLER DE KARARDAN MEMNUN Lisans süresinin kısalmasına yönelik çalışmadan öğrenciler kadar aileler de memnun. Bu sürecin ekonomik anlamda çoğu memur, çiftçi ve esnaf aile için olumlu olacağını söyleyen veliler şöyle konuştu:

“Gençler ailelerine yük olmamak için bir an önce hayata atılmak istiyor. İmkânlarından kısarak çocuklarını okutan aileler için çok olumlu olacak.” “Öğrenci başarılıysa ve 3 yılda programını bitirebiliyorsa neden daha önce bitirmiş olmasın?” “Benim de üniversitede okuyan bir oğlum var. Ders kredilerini tamamladığı takdirde öğrencilerin üç yılda mezun olabilmesi mümkün. Bazı üniversitelerde yaz dönemi uygulamaları da var. Toplam krediler tamamlandığında erken mezuniyet sağlanabiliyor. İsabetli bir düzenleme olur.”