        Daha 19 yaşındaydı... Yasemin Nenni'nin vedası ağlattı

        Daha 19 yaşındaydı... Yasemin'in vedası ağlattı!

        Adana'da, uzun süredir lösemiyle mücadele eden 19 yaşındaki Yasemin Nenni, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nenni'nin, kısa süre önce hasta yatağında Selda Bağcan'ın veda temalı Sürgün isimli şarkısını seslendirdiği görüntüler, duygusal mesajlarla sosyal medyada paylaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 08:08 Güncelleme: 21.10.2025 - 10:34
        Daha 19 yaşındaydı... Yasemin'den ağlatan veda!
        Mersin’in Tarsus ilçesinde uzun süredir lösemiyle mücadele eden Yasemin Nenni (19), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Nenni, Tarsus Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        BAĞCAN'IN 'SÜRGÜN'Ü İLE VEDA

        DHA'daki habere göre Nenni’nin ölmeden bir süre önce hastane odasında Selda Bağcan’ın Sürgün isimli şarkısını seslendirdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

        SOSYAL MEDYADA YER BULDU

        Şarkının, “Uyandırın anamı, söyleyin gidiyorum. Yolumu gözlemesin, dönemem belki geri. Arkadaşlarım duysun, kardeşim bunu bilsin, söyleyin gidiyorum, dönemem belki geri. Babama haber salın, çiçekler onda kalsın. Sulasın gün aşırı, dönemem belki geri” sözlerini seslendiren Nenni’nin görüntüleri sosyal medyada kuzeni tarafından paylaşıldı.

        Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ailesine baş sağlığı dileyip duygusal paylaşımlar yaptı.

        #Yasemin Nenni
        #Son dakika haberler
