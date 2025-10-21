Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı? Yıllar içinde yıkılma ihtimali var mı?

        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı? Yıllar içinde yıkılma ihtimali var mı?

        Yapımında küçük bir mühendislik hatasıyla başlayan hikâyesi, yüzyıllar sonra insanlığın en çok fotoğraflanan anıtlarından birine dönüştü. Pisa Kulesi hâlâ eğik, ama hâlâ dimdik ayakta! Peki bu denli eğilmiş bir yapı nasıl oluyor da yıkılmadan varlığını sürdürüyor? İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 07:00 Güncelleme: 21.10.2025 - 07:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İtalya’nın simgelerinden Pisa Kulesi, asırlardır yerçekimine meydan okuyor. Bilim insanları ve mühendisler yıllardır bu sorunun peşinde: “Neden yıkılmadı?” Cevap, hem doğanın hem de insan aklının karmaşık bir işbirliğinde gizli. Sizin için derledik...

        • 2

          TARİHİN EĞİLEN HARİKASI

          İtalya’nın Toskana bölgesinde yer alan Pisa Kulesi, dünya mimarlık tarihinde bir hata sonucu doğan bir mucize olarak biliniyor. 1173 yılında yapımına başlanan kule, yumuşak ve dengesiz zemin nedeniyle daha inşaatın üçüncü katında eğilmeye başladı.

        • 3

          Kireçtaşı, kil ve kum karışımı zemine oturan temel, kulenin ağırlığını eşit şekilde taşıyamadı. Fakat bu beklenmedik eğim, yapının “yıkılmadan eğilen” efsane haline gelmesini sağladı.

        • 4

          MÜHENDİSLİK MUCİZESİ VE DENGE OYUNU

          Pisa Kulesi’nin bugüne kadar ayakta kalmasının ardında, insan aklının mühendislikle buluştuğu bir dizi müdahale var. 1990’lı yıllarda kule güvenlik nedeniyle ziyarete kapatıldı ve dev bir restorasyon projesi başlatıldı. Uzmanlar, kulenin alt kısmındaki zeminden dikkatlice toprak çıkararak eğimi 5,5 dereceden 3,97 dereceye düşürmeyi başardı.

        • 5

          Bu sayede kule “düşmeden eğik kalma” özelliğini koruyarak güvenli hale getirildi. Yapılan ölçümler, Pisa Kulesi’nin ağırlık merkezinin hâlâ taban dairesinin içinde kaldığını gösteriyor. Yani kule, teknik olarak düşme sınırında olsa da denge hâlini koruyor.

        • 6

          ZEMİNİN ROLÜ VE ŞAŞIRTICI FAKTÖRLER

          Kulenin yıkılmamasındaki bir diğer etken, zemin yapısının beklenmedik bir biçimde “koruyucu” rol oynaması. Uzmanlar, zemin tabakasının deprem dalgalarını sönümlediğini, bu sayede kulenin sallanma enerjisini emdiğini belirtiyor.

        • 7

          Normalde bir binayı tehlikeye sokabilecek bu yumuşak toprak yapısı, Pisa Kulesi için adeta bir yastık görevi görüyor.Ayrıca kulenin yapısında kullanılan mermer ve taşın elastik özellikleri de önemli bir faktör. Bu malzemeler, küçük deformasyonları tolere edebildiği için zamanla çatlayarak çökme riskini azaltıyor.

        • 8

          YILLAR İÇİNDE YIKILMA RİSKİ VAR MI?

          Restorasyon sonrası yapılan analizlere göre, Pisa Kulesi’nin en az 200 yıl boyunca yıkılma riski bulunmuyor. Ancak zemin hareketleri ve yeraltı su seviyesindeki değişiklikler, uzun vadede risk oluşturabilir.

        • 9

          İtalyan mühendisler, kulenin eğim açısını ve zemin stabilitesini düzenli olarak izliyor. Uzmanlara göre, kule bir gün tamamen dik hale getirilirse tarihî kimliğini kaybedebilir. Bu yüzden amaç onu “düzeltmek” değil, “güvenli bir şekilde eğik tutmak.”

        • 10

          TURİSTLERİN GÖZÜNDE BİR MUCİZE

          Her yıl milyonlarca turist, bu “yanlış hesap sonucu doğan mucizeyi” görmek için Pisa’ya akın ediyor. Kule, sadece bir mimari yapı değil, insan hatasının nasıl bir estetik simgeye dönüşebileceğinin de kanıtı. Eğimiyle tanınan bu yapı, aslında insanın doğaya ve zamana karşı verdiği bir denge mücadelesi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Donald Trump: Hamas'a bir şans vereceğiz
        Donald Trump: Hamas'a bir şans vereceğiz
        12 saat yüzerek hayatta kaldı
        12 saat yüzerek hayatta kaldı
        Oğlunu öldürüp eşini ağır yaraladı
        Oğlunu öldürüp eşini ağır yaraladı
        Zelenskiy: Tutumumuz değişmedi
        Zelenskiy: Tutumumuz değişmedi
        Sapanca'da acı son
        Sapanca'da acı son
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü!
        Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü!
        İsveç'te Mjallby şampiyon oldu!
        İsveç'te Mjallby şampiyon oldu!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Amerika’ya ihraç edilecek
        Amerika’ya ihraç edilecek
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        Su altında 'evet' dedi
        Su altında 'evet' dedi
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Habertürk Anasayfa