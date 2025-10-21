Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı? Yıllar içinde yıkılma ihtimali var mı?
Yapımında küçük bir mühendislik hatasıyla başlayan hikâyesi, yüzyıllar sonra insanlığın en çok fotoğraflanan anıtlarından birine dönüştü. Pisa Kulesi hâlâ eğik, ama hâlâ dimdik ayakta! Peki bu denli eğilmiş bir yapı nasıl oluyor da yıkılmadan varlığını sürdürüyor? İşte detaylar!
İtalya’nın simgelerinden Pisa Kulesi, asırlardır yerçekimine meydan okuyor. Bilim insanları ve mühendisler yıllardır bu sorunun peşinde: “Neden yıkılmadı?” Cevap, hem doğanın hem de insan aklının karmaşık bir işbirliğinde gizli. Sizin için derledik...
TARİHİN EĞİLEN HARİKASI
İtalya’nın Toskana bölgesinde yer alan Pisa Kulesi, dünya mimarlık tarihinde bir hata sonucu doğan bir mucize olarak biliniyor. 1173 yılında yapımına başlanan kule, yumuşak ve dengesiz zemin nedeniyle daha inşaatın üçüncü katında eğilmeye başladı.
Kireçtaşı, kil ve kum karışımı zemine oturan temel, kulenin ağırlığını eşit şekilde taşıyamadı. Fakat bu beklenmedik eğim, yapının “yıkılmadan eğilen” efsane haline gelmesini sağladı.
MÜHENDİSLİK MUCİZESİ VE DENGE OYUNU
Pisa Kulesi’nin bugüne kadar ayakta kalmasının ardında, insan aklının mühendislikle buluştuğu bir dizi müdahale var. 1990’lı yıllarda kule güvenlik nedeniyle ziyarete kapatıldı ve dev bir restorasyon projesi başlatıldı. Uzmanlar, kulenin alt kısmındaki zeminden dikkatlice toprak çıkararak eğimi 5,5 dereceden 3,97 dereceye düşürmeyi başardı.
Bu sayede kule “düşmeden eğik kalma” özelliğini koruyarak güvenli hale getirildi. Yapılan ölçümler, Pisa Kulesi’nin ağırlık merkezinin hâlâ taban dairesinin içinde kaldığını gösteriyor. Yani kule, teknik olarak düşme sınırında olsa da denge hâlini koruyor.
ZEMİNİN ROLÜ VE ŞAŞIRTICI FAKTÖRLER
Kulenin yıkılmamasındaki bir diğer etken, zemin yapısının beklenmedik bir biçimde “koruyucu” rol oynaması. Uzmanlar, zemin tabakasının deprem dalgalarını sönümlediğini, bu sayede kulenin sallanma enerjisini emdiğini belirtiyor.
Normalde bir binayı tehlikeye sokabilecek bu yumuşak toprak yapısı, Pisa Kulesi için adeta bir yastık görevi görüyor.Ayrıca kulenin yapısında kullanılan mermer ve taşın elastik özellikleri de önemli bir faktör. Bu malzemeler, küçük deformasyonları tolere edebildiği için zamanla çatlayarak çökme riskini azaltıyor.
YILLAR İÇİNDE YIKILMA RİSKİ VAR MI?
Restorasyon sonrası yapılan analizlere göre, Pisa Kulesi’nin en az 200 yıl boyunca yıkılma riski bulunmuyor. Ancak zemin hareketleri ve yeraltı su seviyesindeki değişiklikler, uzun vadede risk oluşturabilir.
İtalyan mühendisler, kulenin eğim açısını ve zemin stabilitesini düzenli olarak izliyor. Uzmanlara göre, kule bir gün tamamen dik hale getirilirse tarihî kimliğini kaybedebilir. Bu yüzden amaç onu “düzeltmek” değil, “güvenli bir şekilde eğik tutmak.”
TURİSTLERİN GÖZÜNDE BİR MUCİZE
Her yıl milyonlarca turist, bu “yanlış hesap sonucu doğan mucizeyi” görmek için Pisa’ya akın ediyor. Kule, sadece bir mimari yapı değil, insan hatasının nasıl bir estetik simgeye dönüşebileceğinin de kanıtı. Eğimiyle tanınan bu yapı, aslında insanın doğaya ve zamana karşı verdiği bir denge mücadelesi.