        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Polonya'da en az iki çocuklu ailelere 'sıfır gelir vergisi' dönemi - İş-Yaşam Haberleri

        Polonya'da en az iki çocuklu ailelere 'sıfır gelir vergisi' dönemi

        Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, en az iki çocuk sahibi olan ebeveynlerin gelir vergisini sıfırlayan yasayı onayladı. Bu reformun, aileleri desteklemeyi, hane halkı gelirini artırmayı ve ekonomik faaliyeti canlandırmayı amaçladığı ifade edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 10:11 Güncelleme: 22.10.2025 - 10:11
        Polonya'da 2 çocuklu ailelere 'sıfır gelir vergisi' dönemi
        Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin Ağustos ayında sunduğu yasa tasarısı, yılda 140.000 zlotiye (32.973 euro) kadar kazanan ailelerin gelir vergisi yükümlülüğünü kaldırıyor.

        Vergi indiriminin yasal vasiler ve koruyucu aileler de dahil olmak üzere, çocukları üzerinde ebeveyn sorumluluğu bulunan tüm ebeveynler için geçerli olduğu belirtildi.

        Cumhurbaşkanlığı hesaplamalarına göre, yeni vergi indirimi sayesinde ortalama bir Polonyalı ailenin aylık yaklaşık 1.000 zloti (235 euro) kazançlı olması bekleniyor. Ancak yeni düzenlemelerin gerçek etkisi 2027 yılında verilecek 2026 yılı vergi beyannamesinde görülecek.

        Nawrocki seçim öncesi mart ayında Polonyalı seçmenlere, cumhurbaşkanlığının ilk gününden itibaren vergi indiriminin uygulanacağının sözünü vermişti. Haziran ayında ikinci turdaki zaferinin ardından ise 8 Ağustos'ta yasa tasarısını sembolik olarak imzaladıktan sonra Polonya Parlamentosu'na göndermişti.

        Reform paketinde KDV'nin yüzde 23'ten yüzde 22'ye düşürülmesi, sermaye kazanç vergisinin kaldırılması ve kota bazlı emeklilik endekslemesinin getirilmesi de yer alıyor.

