        Haberler Dünya Almanya'da "askerlik hizmetinin modernizasyonu" tartışılıyor | Dış Haberler

        Almanya'da "askerlik hizmetinin modernizasyonu" tartışılıyor

        Almanya'da yıllar sonra yeniden gündeme gelen zorunlu askerlik tartışmalarının ardından Savunma Bakanı Pistorius "Askerlik Hizmetinin Modernizasyonu" başlıklı yasa tasarısını sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 07:44 Güncelleme: 22.10.2025 - 07:44
        Almanya'da zorunlu askerlik tartışması
        Almanya’da Savunma Bakanı Boris Pistorius tarafından hazırlanan "Askerlik Hizmetinin Modernizasyonu" başlıklı yasa tasarısı, tartışmaları da beraberinde getirdi.

        Geçen hafta Federal Meclis’te görüşülmeye başlanan tasarıyla ordunun asker sayısının öncelikli olarak gönüllülük esasına göre artırılması hedeflense de koalisyon ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) arasında bazı görüş ayrılıkları sürüyor.

        Tasarıda askere alımlarda İsveç modeli benimsendiği için 18 yaşına gelen tüm erkekler, internet üzerinden dolduracakları hazırlık beyanıyla askerliğe elverişli olup olmadıklarını bildirmekle yükümlü olacak.

        Kadınlara herhangi bir zorunluluk olmamasına rağmen gönüllü olmaları halinde kadınlar formu doldurup askerlik yapabilecek.

        Ancak CDU/CSU “Danimarka modeli" olarak bilinen sistemde, gönüllü sayısının yetersiz kalması halinde kura çekilerek zorunlu askerlik hizmeti yapılmasını isterken SPD ise zorunlu kura uygulamasının hem yasal hem de sosyal açıdan sorunlu bularak buna karşı çıkıyor.

        Bu da uzun yıllar sonra yeniden zorunlu askerlik tartışmalarını gündeme taşımış oldu.

        Savunma Bakanı Pistorius “Bild am Sonntag” gazetesine yaptığı açıklamada, "Bir yaş grubundaki tüm erkekleri tekrar muayeneye tabi tutarsak ve askerlik yapabilecek tüm kişilerin verilerini toplarsak, bu Rusya'da da fark edilecektir. Başka bir deyişle: Bu da caydırıcı bir önlemdir." dedi.

        Pistorius böylece kimin askerlik yapmaya hazır olduğunu ve kimin olmadığını bileceklerini bunun da çok önemli olduğunu kaydetti.

        Pistorius ayrıca mecliste görüşülmeye başlanan tasarının Almanya’nın güvenliği açısından önemli olduğunu belirterek 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesini hedeflediklerini belirtti.

        Almanya'da 2011 yılında zorunlu askerlik dönemin hükümeti tarafından askıya alınmıştı.

        Ancak önlenmesi gereken bir savunma durumu ortaya çıkması durumunda Anayasa'ya göre 2011 yılında askıya alınan zorunlu askerlik hizmeti derhal yeniden yürürlüğe girebilecek.

        Ülkede asker sayısı 2035 yılına kadar 260 bine, yedek kuvvet sayısını ise 200 bine çıkarılması hedefleniyor.

        Yazı Boyutu
