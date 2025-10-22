Habertürk
        Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol

        Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı oynanan 9 maçla başladı. Karşılaşmalarda toplam 43 gol atıldı, maç başına 4.7 gol ortalaması yakalandı. Olympiakos'u 6-1 yenen Barcelona, Bayer Leverkusen'i 7-2 ile geçen PSG ve Napoli'yi 6-2'lik skorla mağlup eden PSV, gecenin en flaş sonuçlarına imza attı.

        22.10.2025 - 00:32
        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta mücadelesi başladı.

        • 2

          36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 9 maç oynandı.

        • 3

          Barcelona, sahasında ağırladığı Olympiakos'u 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Katalan ekibinin gollerini 7, 38 ve 76. dakikalarda Fermin Lopez, 74 ve 79. dakikalarda Marcus Rashford ve 68. dakikada Lamine Yamal attı.

          57. dakikada Santiago Hezze'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Yunan ekibinin tek golünü 53. dakikada Ayoub El Kaabi kaydetti.

        • 4

          Gecenin bir başka bol gollü galibiyetinde son şampiyon Paris Saint Germain, deplasmanda Bayer Leverkusen'i William Pacho, Desire Doue (2), Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Ousmane Dembele ve Vitinha'nın golleriyle 7-2 yendi.

        • 5

          HAKAN ATTI, INTER RAHAT KAZANDI

          Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan gol attığı maçta Inter, deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 4-0'lık skorla geçti. İtalyan temsilcisinin diğer gollerini Denzel Dumfries, Lautaro Martinez ve Francesco Pio Esposito attı.

        • 6

          Manchester City de deplasmanda Villarreal'i Norveçli yıldızı Erling Haaland ve Bernardo Silva'nın golleriyle 2-0 yendi.

        • 7

          Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica ise deplasmanda Newcastle United'a 3-0 yenildi.

        • 8

          Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

          Barcelona (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan): 6-1

          Kairat (Kazakistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

          Arsenal (İngiltere)-Atletico Madrid (İspanya): 4-0

          Bayer Leverkusen (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa): 2-7

          Villarreal (İspanya)-Manchester City (İngiltere): 0-2

        • 9

          PSV (Hollanda)-Napoli (İtalya): 6-2

          Kopenhag (Danimarka)-Borussia Dortmund (Almanya): 2-4

          Union Saint-Gilloise (Belçika)-Inter (İtalya): 0-4

          Newcastle United (İngiltere)-Benfica (Portekiz): 3-0

