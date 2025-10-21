Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı! | Son dakika haberleri

        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!

        Edirne'de özel bir bakımevinde 3 yaşındaki öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen hakkında tutuklama kararı çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 16:45 Güncelleme: 21.10.2025 - 22:17
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Edirne'de özel gündüz bakımevinde, 3 yaşındaki L.K.’nin kolunu ısıran öğretmeni N.D. (26), tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre olay, kentteki özel bir gündüz bakımevinde meydana geldi. Baba Y.K., okuldan aldığı kızı L.K.’nın ağlaması üzerine nedenini sordu.

        Öğretmeni N.D. tarafından ısırıldığını söylemesi üzerine kızının kolunu inceleyen Y.K., şaşkınlık yaşadı. Kızının kolunda ısırık izlerini gören Y.K., durumu Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne bildirerek, N.D.’den şikayetçi oldu.

        İŞİNE SON VERİLDİ

        Polisin gözaltına alarak ifadesine başvurduğu N.D., olayın öğrencisini severken geliştiğini ve ısırmak gibi bir niyetinin olmadığını belirterek, üzüntüsünü dile getirdi. Bakımevi olay üzerine öğretmen N.D.'nin görevine son verdi.

        Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen N.D., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde ‘Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

