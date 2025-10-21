Okan Buruk'a kur güncellemesi: İşte yeni maaşı!

Galatasaray'da son üç sezondur şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk'un sözleşmesi de revize edildi. Geride kalan üç sezonda sadece şampiyonluklar kazanmayan, kırılmadık rekor bırakmayan Buruk'un maaşına da kur güncellemesi yapıldı.

Buruk'un 2025-26 sezonu için 140 milyon lira olan garanti yıllık ücreti 200 milyon TL seviyesine çekildi. Sarı-kırmızılı kulüp, başarılı teknik adamın sözleşmesinde kur güncellemesi yaparken performans kriterleri dikkate alındı.

Yeni anlaşmayla birlikte üst üste dördüncü şampiyonluk için başarı bonusu kondu. Galatasaray bu sezonu da zirvede tamamlaması halinde Okan Buruk'a 30 milyon TL daha ödenecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarı hedefleyen Galatasaray çeyrek finale kalınması halinde 30 milyon lira daha ödeyecek. Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın kazanılması halinde Okan Buruk ek primler daha alacak.

Başkan Dursun Aydın Özbek'in Okan Buruk'la uzun süreli bir kontrat imzalamak istediği, başarılı çalıştırıcının ise uzun süreli bir kontrata gerek duymadığı belirtildi. Galatasaray'ı evi gibi gören Buruk'un Başkan Özbek'e "Başarılı olursam zaten buradayım, başarısız olursam kalmamın anlamı yok" yanıtını verdiği öğrenildi.