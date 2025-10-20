Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!

BOĞULACAKSAN, BÜYÜK DENİZDE BOĞUL

Fakat dönemin Real Madrid Teknik Direktörü olan Carlo Ancelotti, milli yıldızı arayarak,"Arda, burada büyük bir geleceğin olacak. Belki ilk yıl değil ama fırsatların olacak. Modric ve Kroos çok yaşlanıyor, seni orta sahada oynatabiliriz" dedi ve oyunun kurallarını yeniden yazdı.