        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!

        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!

        Yedek kulübesinden zirveye... Talihsiz sakatlıkların ardından forma süresi için 'savaş' veren Arda Güler, Xabi Alonso'nun dokunuşuyla birlikte Real Madrid'in maestrosu haline geldi. Bu sezon Kylian Mbappe ile harika işlere imza atan Arda Güler, futbolseverlerin aklına Mesut Özil - Cristiano Ronaldo ikilisini getirdi. Milli yıldız, skor katkısı dışında istatistikleriyle de zirvede yer aldı. İşte Arda Güler'in Real Madrid yolculuğu....

        Giriş: 20.10.2025 - 12:09 Güncelleme: 20.10.2025 - 12:09
        • 1

          Ancelotti döneminde Real Madrid kariyerini yedek kulübesinde geçiren Arda Güler, Real Madrid'de Xabi Alonso dönemiyle birlikte takımın yıldızı haline geldi. İspanyol devine imza attıktan kısa bir süre sonra talihsizlikler peşini bırakmayan milli yıldız, bu sezon Kylian Mbappe'yle birlikte takımı adeta sırtladı.

        • 2

          Fenerbahçe'de elmas gibi parlayan Arda'nın peşine dünya devleri düşerken, en ciddi ilgi Barcelona'dan gelmişti.

        • 3

          BOĞULACAKSAN, BÜYÜK DENİZDE BOĞUL

          Fakat dönemin Real Madrid Teknik Direktörü olan Carlo Ancelotti, milli yıldızı arayarak,"Arda, burada büyük bir geleceğin olacak. Belki ilk yıl değil ama fırsatların olacak. Modric ve Kroos çok yaşlanıyor, seni orta sahada oynatabiliriz" dedi ve oyunun kurallarını yeniden yazdı.

        • 4

          SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

          İmzadan kısa bir süre sonra eflatun-beyazlıların ABD'deki sezon öncesi kampında talihsiz bir sakatlık yaşayan Arda, tam 148 gün yeşil sahalardan uzak kalarak 29 maçı kaçırmak zorunda kaldı.

        • 5

          Sakatlıkların ardından form tutmaya başlayan ve tabela yapan milli futbolcunun, bir diğer sınavı Ancelotti olmuştu. Hak ettiği süreleri alamayan Arda Güler, sezonu hayal kırıklığı yaşayarak kapattı.

        • 6

          ARDA'NIN SINAVI: ANCELOTTI

          2024/25 sezonununa daha motive şekilde başlayan genç yıldız, yine Ancelotti engeline takıldı. Fakat bu sefer işler sadece Arda için değil Ancelotti ve Real Madrid için de kötü gidiyordu. Şampiyonlar Ligi ve LaLiga'da havlu atan İspanyol devinde, Ancelotti hedef tahtasındaydı.

        • 7

          O sezon sahada bulunduğu kısa süre içinde yaptıklarıyla taraftarları heyecanlandıran ve skor üretme konusunda oldukça başarılı bir grafik çizen Arda Güler, kritik maçlarda bir türlü oyuna alınmıyordu. Ancelotti'nin bahanesi ise Arda'nın henüz hazır olmamasıydı.

        • 8

          YOLLARI KESİŞTİ

          Başarısızlıkla geçen bir sezonun ardından Real Madrid yönetimi, Ancelotti ile yollarını ayırarak, kulübü yakından tanıyan Xabi Alonso'yu teknik patronluğa getirmişti. Bayer Leverkusen ile rüya gibi bir dönem geçiren Xabi Alonso ile Arda Güler'in yolları kesişmişti artık. İspanyol teknik adam, Leverkusen döneminde dahi milli yıldızı çok beğeniyor ve kiralık olarak takıma kazandırılmasını istiyordu.

        • 9

          Arda'nın yeteneklerine güvenen Alonso, milli yıldızla özel olarak ilgilendi ve orta sahanın anahtarını teslim etti.

          Arda Güler'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki performansı, Toni Kroos ve Luka Modric'in boşluğunu dolduracağını gösteriyordu.

        • 10

          MESUT - RONALDO'YU HATIRLATTILAR

          Bu sezon her maçta forma giyen milli yıldız, süperstar Kylian Mbappe ile harika bir ikili oldu. Arda Güler- Mbappe ikilisi futbolseverlere, Mesut Özil - Cristiano Ronaldo ikilisini hatırlattı. Xabi Alonso'nun güvenini boşa çıkarmayan genç futbolcu, takımın sahadaki beyni oldu.

        • 11

          Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da 11 maçta forma giyen Arda Güler, 3 gol 5 asistlik skor katkısı dışında yarattığı şanslarla da dikkat çekti.

        • 12

          LA LIGA'NIN EN İYİSİ!

          Milli yıldız, La Liga orta sahaları arasında en fazla kilit pas atan, en yüksek gol ve asist beklentisi yaratan, en fazla gol atan, en fazla isabetli şut çeken ve ceza sahasında en fazla topla buluşan isim oldu.

        Yazı Boyutu
