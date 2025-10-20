Habertürk
        Selde sürüklenen çamur kara yolunu birbirine kattı!

        Selde sürüklenen çamur kara yolunu birbirine kattı!

        Hatay'da şiddetli sağanak sele yol açtı. Sağanağın etkisiyle yükseklerden gelen çamur nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisi geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda birçok araç mahsur kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 20.10.2025 - 11:47
        Selde sürüklenen çamur kara yolunu birbirine kattı!
        Hatay'da sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisi ulaşıma kapatıldı.

        AA'da yer alan habere göre İskenderun ve Payas ilçelerinde gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

        Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda birçok araç mahsur kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Araçlardaki kişiler, itfaiye araçları ve iş makineleriyle güvenli bölgelere taşındı.

        Sağanağın etkisiyle yükseklerden gelen çamur nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisi geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

        Bir cip ve TIR'ın mahsur kaldığı yolda, Karayolları ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

        Ekiplerin çalışmasının sürdüğü otoyoldaki yoğunluk dron ile görüntülendi.

        HORTUM BALIK ÇİFTLİĞİNİ TEĞET GEÇMİŞ

        DHA'nın haberine göre de Hatay'ın İskenderun ilçesi açıklarında sabah saatlerinde etkili olan hortumun, denizdeki balık çiftliğini teğet geçtiği görüntüler ortaya çıktı.

        Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, çiftliğe metrelerce yaklaşan hortumun, zarar vermeden uzaklaştığı anlar yer aldı. Hortum nedeniyle çevrede olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

