Deja vu'nun bilimsel açıklaması ne? Neden bazı insanlarda daha sık görülüyor?

Kimi zaman bir sahne, bir koku ya da bir cümle geçmişten gelmiş gibi hissettirir. Oysa o an tamamen yenidir. Beynimiz neden bu tuhaf tanıdıklık hissine kapılır? Uzmanlara göre deja vu, zihnimizin hatasından doğan en büyüleyici fenomenlerden biri. İşte deja vu’nun gizemli dünyası ve arkasındaki bilimsel gerçekler...