Louvre Müzesi soygunundaki kayıp 88 milyon avro

Louvre Müzesi müdürü, hırsızların güpegündüz paha biçilmez mücevherleri nasıl çalabildiklerine dair zor sorularla yüzleşmeye hazırlanırken, Fransa'nın son on yıllardaki en dramatik soygunundan kaynaklanan mali kayıp Paris savcısı Laure Beccuau tarafından 88 milyon avro olarak açıklandı.

Müzenin müdürü Laurence des Cars, Fransa'nın taç mücevherlerini hedef alan yedi dakikalık soygunun ardından bugün senatonun kültür komitesinin sorularını yanıtlayacak.

Müze müdürü ifade verecek

Des Cars'ın, hırsızların birinci kattaki pencereyi kırma hızı, mücevherlerin bulunduğu vitrinlerin kalitesi ve soyguncuları caydırmak için bir hızlı müdahale biriminin bulunmamasına ilişkin sorulara yanıt vermesi bekleniyor.

Müze eski güvenlik sistemi ile ilgili iddialara yanıt verdi. Bazı haberlerin aksine, çalınan Napolyon mücevherlerini koruyan vitrinlerin 2019'da kurulduğunu ve "güvenlik açısından önemli bir gelişmeyi temsil ettiğini" söyledi.

Parlamentoda konuşan Kültür Bakanı Rachida Dati müzeyi savundu ve güvenlik kameralarının düzgün çalışmadığı yönündeki spekülasyonları reddetti:

"Louvre müzesinin güvenlik aygıtı başarısız olmadı, bu bir gerçek. Louvre müzesinin güvenlik aygıtı çalışıyor." Ancak Louvre'un yenilenmesi için ayrılan bütçenin bir kısmının yeni CCTV kameraları da dahil olmak üzere güvenlik sisteminin güncellenmesine ayrılacağını da sözlerine ekledi. Pazar sabahı müze açıldıktan kısa bir süre sonra Louvre'un Apollo galerisine zorla giren dört kişilik bir hırsız çetesi, aşağıdaki caddede bulunan bir mobilya vincinin merdivenini kullanarak Napolyon dönemine ait sekiz parça mücevheri çalarak kayıplara karışmıştı. Soygunun hemen ardından kapanan ve pazartesi ve salı günleri de kapalı kalan müzenin bugün yeniden açılıp açılmayacağı belli değil. REKLAM 100 kişilik ekip görevlendirildi Paris savcıları BRB olarak bilinen özel bir birimi suçu soruşturmakla görevlendirdi. 100 kişiden oluşan bu birim, 2016 yılında reality TV yıldızı Kim Kardashian'ın Paris'te bir otelde silahlı soyguna uğraması gibi yüksek profilli soygunlarla ilgileniyor. Kültür Varlıkları Kaçakçılığıyla Mücadele Merkez Ofisinden müfettişlerin de olaya dahil olması bekleniyor.

Mücevherlerin nasıl, nerede ya da yeniden ortaya çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. Beccuau RTL'ye şunları söyledi: "Bu mücevherleri alan zalimler, bu mücevherleri parçalara ayırmak gibi çok kötü bir fikre sahip olsalar bile 88 milyon avro kazanamayacaklar. Belki de bunu düşüneceklerini ve bu mücevherleri sebepsiz yere yok etmeyeceklerini umabiliriz." Soygunun iyi hazırlanmış gibi görünen doğasına rağmen, dedektifler faillerin izini sürmelerine yardımcı olabilecek kanıtlara sahip. Soyguncular, DNA izleri taşıyan sarı bir hi-vis yeleğin yanı sıra, bir zamanlar Napolyon III'ün eşi İmparatoriçe Eugénie'ye ait olan bir taç gibi bir mücevher parçasını da geride bıraktı ve polis, bir plakayı ve birinci kattaki galeriye girmek için kullanılan sepet çantasını ele geçirmeyi başardı. Fransız hükümeti çalınan sanat eserleri için tazminat ödemeyecek. Paris'teki Louis Vuitton Vakfı ya da Pinault Koleksiyonu gibi özel müzelerde bulunan eserler genellikle özel sigorta kapsamındayken, Louvre söz konusu olduğunda "devletin kendi sigortacısı olarak hareket ettiğini" söyledi. Fransız basınında yer alan haberlere göre son iki ay içinde en az dört Fransız müzesi soyuldu; bunlar arasında eylül ayında bir gecede iki Çin tepsisi ve "tarihi hazine" olarak sınıflandırılan bir vazonun çalındığı Limoges'daki Adrien Dubouché Ulusal Müzesi de bulunuyor.