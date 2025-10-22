SunExpress CEO’su Max Kownatzki: Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2025 yaz sezonu performansını değerlendirip yaklaşan kış dönemi ve 2026 yılına yönelik planlarını açıkladı.

SunExpress CEO’su Max Kownatzki, SunExpress’in 85 uçaklık filosuyla yılın başından bu yana 13 milyonun üzerinde yolcu taşıdığını söyledi. Geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısında yüzde 8 artış kaydeden hava yolu, yüzde 85 doluluk oranı elde etti. 2025 yaz sezonunda uçuş ağına 15 yeni dış hat ekleyen SunExpress, Almanca konuşulan ülkeler (Almanya, Avusturya, İsviçre) ile Birleşik Krallık ve İrlanda’dan Türk Rivierası ve Anadolu’ya olan direkt uçuşlarda sahip olduğu konumunu koruyor.

Geçtiğimiz yaz özellikle Birleşik Krallık ve İrlanda pazarından Türkiye’ye talep artışının olduğunu belirten SunExpress CEO’su Max Kownatzki, “Almanya'dan Türkiye’ye olan uçuşlarda sahip olduğumuz güçlü pazar konumunun yanı sıra Birleşik Krallık ve İrlanda, en hızlı büyüyen pazarlarımız arasında yer alıyor. Birleşik Krallık ve İrlanda pazarında 2022’den bu yana koltuk kapasitemizi dört kat artırdık ve Türkiye’den en fazla Birleşik Krallık havalimanına uçan hava yolu konumuna geldik. Bu pazarda, 2024 yılına kıyasla yılın başından bu yana yolcu sayısında %22’lik bir artış gözlemliyoruz. Türkiye’ye sunduğumuz direkt uçuşlarla, daha fazla yolcunun Türkiye’nin doğal güzelliklerini, kültürel zenginliklerini ve misafirperverliğini keşfetmesine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Artışın sebepleriyle ilgili konuşan Max Kowtanzki, “6 yıl önce Türkiye’ye geldiğimde burayı tanımıyordum. İnsanlara burayı tanıtmamız lazım. Bu bölgedekiler genelde İspanya’ya uçuyorlardı. İspanya pahalılandıkça Türkiye’nin değerini anladılar. Tekrar gelme sayıları da çok yüksek. Geleneksel deniz güneş seyahati var. İngilizler bu segmenti istiyor. Yaz öncesi dönemde yürüyüş, koşu, golf etkinlikleri var. Eylül-ekim özellikle golfte pik dönemde. İngiltere-İrlanda pazarı için İspanya karşısında Türkiye ciddi bir rakip. Birleşik Krallık’ta 3 havalimanıyla başladık. Şu anda 13 havalimanına 2 milyon yolcu bırakıyoruz” diye konuştu. OTEL SAHİPLERİ FİYATLARIN PAHALI OLDUĞUNU GÖRDÜ Önümüzdeki yıl için erken rezervasyonların iyi göründüğünü söyleyen Kowtanzki, 2025’te otellerin fiyatlarının olağanüstü arttığını ancak daha sonra bu hatadan dönüldüğünü şöyle anlattı: REKLAM “Otel fiyatları ocak ve şubatta arttı. Biz artışların çok yüksek olduğunu söyledik. İlk tepki ‘bekleyin’ oldu. Mayıs-ağustos döneminde otel sahipleri bunu fark etti. Bence önümüzdeki dönemde bu kadar artış olmayacak.

Otel fiyatlarının artışını dile getirdik. Eğer Türkiye’nin paranın karşılığını veriyor olmasaydı bunun sonucunu farklı görürdük.” “GECİKMELER YÜZDE 80 BİZDEN KAYNAKLANMIYOR, GECİKMELER NEDENİYLE 10 MİLYON EURO EK GİDER OLUŞUYOR” Kownatzki, sektörde şirketlerden kaynaklanmayan gecikmeler nedeni ile yapılan tazminatların önemli bir sorun olduğunu kaydetti. Yüzde 80 zamanında kalkış ile önemli bir başarı elde ettiklerini, gecikmelerin ise yine yüzde 80’inin kendilerinden kaynaklanmayan sebeplerden kaynaklandığını dile getiren Kownatzki, “Türkiye yolcu hakları ve tazminat kurallarını AB’ye benzer şekilde oluşturuldu. Sebep olduğumuz gecikmelerin karşılığını telafi etmek istiyoruz ama gecikmelerin yüzde 80’i bizden değil, taraflardan kaynaklanıyor. Bunları da tazmin etmek durumundayız. Bundan çok memnun değiliz. Bu konuda bir reform bekliyoruz. 3. tarafların sebep olduğu zararın 3. taraflarca tazmine edilmesi gerekiyor. Her yıl bütçe kapandıktan sonra 10 milyon Euro bu nedenle ek bir gider oluşuyor” ifadelerini kullandı. SunExpress CEO’su Max Kownatzki, yapacakları yeni yatıımları; filo modernizasyonu, aylık 500 saatlik eğitim kapasiteli uçuş eğitim simülatörü ve hangar yatırımı olarak sıralayarak, “Hafif bir bakımdan değil ağır bakımdan da bahsediyoruz. 3 yıl içinde kurup işletmeye açacağız. Bu sadece büyüme motoru olmayacak. Yaz döneminde dışarıya da hizmet vereceğiz. Bu bizim açımızdan bağımsızlık demek, büyüme demek. Bu Antalya’nın da büyümesi anlamına geliyor. ilk aşamada 500 çalışan işe alınacak. Toplamda bin çalışanı istihdam edeceğiz” dedi. Yatırımın büyüklüğü konusunda henüz bir açıklama yapmanın erken olduğunu dile getiren Max Kownatzki, hangarın inşasının gerçekleşeceği arsa konusunda 2019’da aldıkları ihalenin ilerleyen süreçte DHMİ tarafından geri çekildiğini belirterek, “5-6 yıl sonra aynı noktaya geldik. O dönem 6 uçaklık bir proje düşünülüyordu, şimdi 12 uçaklık bir projeden bahsediyoruz. 3 faz var. Müteahhit, inşaat ve devreye girme fazı. 3 yıllık süreç var. Proje tamamlandığında güvenilir ve karlı hale geleceğiz” diye konuştu.