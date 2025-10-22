Habertürk
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı ağırlayacak - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı ağırlayacak

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, üçüncü maçında Stuttgart'ı konuk edecek. İki maç sonunda 3 puanı bulunan sarı-lacivertliler, ev sahibi avantajını iyi kullanıp rakibini mağlup etmek için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ise Stuttgart karşısında sahaya süreceği 11'i netleştirmeye çalışıyor.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 22.10.2025 - 10:08 Güncelleme: 22.10.2025 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, 23 Ekim Perşembe günü (yarın) saat 19.45'te Chobani Stadyumu'nda Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu organizasyonda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar da aynı performansla 3 puan topladı. Öte yandan iki takım, resmi maçlarda ilk kez kozlarını paylaşacak.

        • 2

          AVRUPA'DA 293. MAÇ

          Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 292 müsabakaya çıktı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 115 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, son maçını oynadığı Nice karşılaşmasında Avrupa kupalarındaki 400. golüne ulaştı. Bugüne kadar kalesinde ise 416 gol gördü.

        • 3

          KUPA 2'DE 151. MAÇ

          Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 151. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 150 müsabakada 65 galibiyet, 38 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 211 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 191 gol gördü.

        • 4

          ALMANYA TAKIMLARI İLE 14 .RANDEVU

          Fenerbahçe, bugüne kadar Alman ekipleriyle 13 müsabakaya çıktı. 1961 yılında Nürnberg, 1970'te ise Carl Zeiss Jena ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda rakip olan sarı-lacivertliler, 4 karşılaşmayı da kaybetti. Kanarya, 2000'li yıllardan sonra ise Bayer Leverkusen, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt ile eşleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen ve Schalke 04'le oynadığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, Mönchengladbach'a karşı Avrupa Ligi gruplarında 1 galibiyet elde ederken, 1 maçta kaybetti.

        • 5

          Fenerbahçe, en fazla maçı Eintracht Frankfurt ile yaptı. 2006 yılında UEFA Kupası, 2021'de Avrupa Ligi'nde karşılaşan taraflar 3 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

        • 6

          STUTTGART, BUNDESLIGA'DA 3. SIRADA

          Stuttgart, Almanya Bundesliga'da bu sezon 7 maça çıkarken 5 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Sebastian Hoeness'in öğrencileri 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Rakip filelere 11 gol gönderen Stuttgart, kalesinde 6 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar, ligde son haftalarda iyi bir grafik sergilerken, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

        • 7

          JAKOB KEHLET DÜDÜK ÇALACAK

          Fenerbahçe ile Stuttgart arasında oynanacak müsabakada Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet düdük çalacak. Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ile Wollenberg Rasmussen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mikkel Redder olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Danimarkalı Jonas Hansen oturacak. AVAR'da ise Jens Maae eşlik edecek.

        • 8

          Teknik direktör Domenico Tedesco, zorlu mücadelede sahaya süreceği 11'i ise netleştirmeye çalışıyor. Son gelen bilgilere göre sarı-lacivertlilerin Stuttgart karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:

          Tarık (Ederson), Semedo, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, İsmail, Alvarez, Szymanski (Talisca), Asensio, Kerem, En-Nesyri

        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa