        Haberler Dünya "ABD ordusu Venezuela açıklarında toplanıyor" | Dış Haberler

        "ABD ordusu Venezuela açıklarında toplanıyor"

        ABD ile Venezuela arasındaki gerilim sürerken, ABD'nin Venezuela açıklarında askeri yığınak yaptığı bildirildi. İngiliz basınının, ABD Denizcilik Enstitüsüne dayandırdığı haberine göre, ABD savaş gemilerinin yüzde 8'i hâlihâzırda Karayipler'de konuşlanmış durumda.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 01:14 Güncelleme: 22.10.2025 - 01:27
        "ABD ordusu Venezuela açıklarında toplanıyor"
        ABD ile Venezuela arasında yaşanan gerilim devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'na (CIA) Venezuela'da faaliyet gösterme yetkisi vermişti.

        Yetkinin, uyuşturucu ile mücadele için verildiği belirtilirken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, CIA'in Venezuela'ya rejim değişikliği için gönderildiğini ifade etmişti.

        ABD ordusu, Karayiplerin güneyinde uyuşturucu yüklü tekneleri vururken, ABD Başkanı vurulma anına ilişkin görüntüleri sosyal medyadan yayınlamıştı.

        Gerilim sürerken, İngiliz basını, ABD'nin Venezuela açıklarında askeri yığınak yaptığını bildirdi.

        Financial Times'ın ABD Denizcilik Enstitüsüne (US Naval Institute) dayandırdığı haberine göre, ABD savaş gemilerinin yüzde 8'i hâlihazırda Karayipler'de bulunuyor.

        Özel kuvvetlerin de içinde bulunduğu yaklaşık 10 bin ABD askerinin bölgede toplandığı ifade edilirken, denizaltı ve F-35'ler de askeri yığınak kapsamında bölgede bulunuyor.

        B-52'LER UÇUŞ YAPMIŞTI

        Geçtiğimiz günlerde ise ABD'ye ait 3 B-52 bombardıman uçağının Lousiana'dan havalanarak Kariyepler civarında uçtuğu bildirilmişti.

        Financial Times'a konuşan ABD'li eski bir askeri yetkili, bu uçuşun Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bir mesaj olduğunu ifade ederken "Bence, Maduro'ya bir mesaj vermeye çalışıyoruz: Konuşlandırabiliriz ve ne istiyorsak onu yaparız." dedi.

        ABD'nin bölgede bulunan gemileri arasında ise; 3 güdümlü füze taşıyan muhrip, 1 güdümlü füze taşıyan kruvazör, 1 kıyı muharebe gemisi ve 2200 deniz piyadesini taşıyan 3 gemiden oluşan bir amfibi hücum filosu yer alıyor.

        ABD'li eski savunma yetkilisi, konuya ilişkin "Muhripler, donanmanın İsviçre çakısı gibi... Her şeyi yapabilirler." diye konuştu.

        Financial Times'ın uydu görüntülerine dayandırdığı bilgiye göre; Venezuela yakınlarında B-52'lerin yanı sıra MQ-Reaper tipi insansız hava araçları, MH-6 Little Bird tipi saldırı helikopterleri, MH-60 Black Hawk tipi helikopter ve 1 özel harekat gemisi konuşlanmış durumda.

        Eski Pentagon yetkilisi Mark Cancian göre, ABD'nin Venezuela'yı işgal edebilmesi için en az 50 bin askere ihtiyacı var. Cancian, planlama yapanların ise 150 bine yakın asker isteyeceğini işaret ediyor.

        ABD BAŞKANI TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

        ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Maduro'nun kendilerine her şeyi teklif ettiğini ifade ederken "ABD ile uğraşmak istemiyor." demişti.

        Trump daha önce, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik bir adım atılıp atılmayacağına dair soruya ise "Böyle bir soruya yanıt vermem gülünç olur. Ancak, bence Venezuela sıcaklığı hissediyor." diye yanıt vermişti.

        ABD Başkanı, Venezuela konusunda denize hâkim olduklarını söylerken, şimdi ise karaya baktıklarını dile getirmişti.

        MADURO: EN BÜYÜK TEHDİT İLE KARŞI KARŞIYAYIZ

        Maduro, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, ABD'ye ait 8 savaş gemisinin Venezuela açıklarına konuşlandığını ifade eden Maduro, 1200 füzenin ve bir nükleer denizaltının da kendilerine yöneltildiğini dile getirmişti.

        Maduro, "Bu ahlak dışı, suç teşkil eden kanlı bir tehdit." derken, ülkesinin barışçıl olduğunu ancak boyun eğmeyeceğini belirtmişti.

        Tehdidin Güney Amerika'ya yönelik 100 yılın en büyük tehdidi olduğunu belirten Nicolas Maduro, politik açıdan küresel bir bilinçlenme olduğunu ifade etmiş ve dünyada kolonyalizmin ya da üstünlükçülüğün yer bulamayacağını dile getirmişti.

        Fotoğraflar: AP / The Daily News-Eloise Ogde ve Reuters: temsilidir

