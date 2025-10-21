Habertürk
        Serbest düşüş - İş-Yaşam Haberleri

        Borsa yüzde 7 uzmanların yönettiği fonlar yüzde 25 değer kaybetti

        TEFAS'ta performansları ölçülen serbest fonların bazıları çok iyi yönetilse de bazı fonların özellikle son 1 ayda önemli kayıplara neden olduğu görülüyor. Borsa İstanbul'un yüzde 7 değer yitirdiği son 1 ayda uzmanların yönettiği serbest fonların azımsanmayacak bir kısmında kayıplar yüzde 10'un üstünde kaldı. Tam 24 fonun değeri 1 ayda yüzde 10'un üstünde eridi. Yüzde 20'nin üstünde kan kaybeden fon sayısı 4. Bu durumun en önemli nedeni olarak fonların birkaç riskli hisse senedinden oluşması gösteriliyor. Bir serbest fonun yatırım yaptığı belirtilen Işıklar Ambalaj hissesi son 1 haftada yüzde 35, Eczacıbaşı Yapı hissesi yüzde 22, Eczacıbaşı ilaç hissesi yüzde 18 ve Petkim yüzde 15 kan kaybetti.

        Giriş: 21.10.2025 - 17:48 Güncelleme: 21.10.2025 - 19:40
        Serbest düşüş
        Serbest fonlar yakın zamanda Meclis'e gelen torba kanunda gündeme geldi. Bu fonları bazı grup ve kişilerin vergiden kaçınmak için kullandığı bilgisi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bu fonlarda bulunan vergi istisnası kaldırılıyor. Bu nedenden midir bilinmez ama son 1 ayda serbest onlarda garip hareketler gözlemleniyor.

        Diğer yandan son 2 günde başta Petkim, Işıklar Ambalaj ve Eczacıbaşı Yapı ile Eczacıbaşı İlaç hisselerinde büyük düşüşler de bir serbest fonun işlemlerine bağlandı.

        TEFAS'ta performansları ölçüler serbest fonların bazıları çok iyi yönetilse de bazı fonların özellikle son 1 ayda önemli kayıplara neden olduğu görülüyor. Borsa İstanbul'un yüzde 7 değer yitirdiği 1 ayda uzmanların yönettiği serbest fonların azımsanmayacak bir kısmında kayıplar yüzde 10'un üstünde kaldı. Tam 24 fonun değeri 1 ayda yüzde 10'un üstünde eridi.

        OLUMSUZ TABLONUN NEDENİ NE?

        Bu durumun en önemli nedeni olarak fonların birkaç riskli hisse senedinden oluşması gösteriliyor. Bazı kişi ve kurumların kendi kontrolündeki veya yatırım yaparak kazanç elde etmeye çalıştığı hisse senetlerini bu fonlara alarak hisse fiyatlarına etki etme amacıyla fon kurduğu da ifade ediliyor.

        KALDIRAÇ YAPANLAR BULUNUYOR

        Tablomuzda bankacılık endeksi bu 1 aylık süreçte yüzde 12'nin üstünde düştüğü için bankacılık temalı fonların zarar etmesi normal olduğu için bu fonları çıkardık. Geri kalan fonlarda ise kayıp göze batacak kadar çok. TEFAS'taki verilerden son 1 ayda en çok değer kaybeden fonun kaldıraçlı işlem yaptığı anlaşılırken diğer fonlardaki kayıp sistemin ayrıntılarından belli olmuyor.

        ALTININ REKOR KIRDI EMTİA FONU % 21 DÜŞTÜ

        En çok değer kaybeden fonlardan birisinin altını rekor kırdığı dönemde emtia fonu olması ise manidar. Bu fonun bu kadar değer kaybetmesi için son aylarda değeri düşen buğday ve petrol gibi emtialara yatırım yapmış olması gerekiyor.

        Dikkat çeken diğer fon ise dövizin az da olsa yükseldiği ortamda yüzde 25 değer kaybeden serbest döviz fonu. Bu fon son 3 ve 6 ayda da sırasıyla yüzde 47 ve 53 düzeyinde.

        BU HİSSELERDE NELER OLUYOR?

        Son günlerde en çok konuşulan konulardan birisi de Petkim, Işıklar Ambalaj ve Eczacıbaşı Yapı ile Eczacıbaşı İlaç hisseleri. Bu hisselerin ortak özelliği bir serbest fonun içinde yer almaları. Üstelik bu fonda başka bir hisse senedi bulunmadığı belirtiliyor. Bu serbest fonun yatırım yaptığı belirtilen Işıklar Ambalaj hissesi son 1 haftada yüzde 35, Eczacıbaşı Yapı hissesi yüzde 22, Eczacıbaşı ilaç hissesi yüzde 18 ve Petkim yüzde 15 kan kaybetti. Bu hisse senetlerinde geçtiğimiz yıllarda zor duruma düşen hatta bir ara hapis de yatan bir manipülatörün işlem yaptığı da belirtiliyor. Bu kişinin serbest fonu kullanarak bu hisselerin fiyatını etkilemeye çalıştığı ancak bir nedenle zor durumda kaldığı borsa kulislerinde konuşuluyor.

        #Borsa İstanbul
        #serbest fonlar
        #petkim
        #Eczacıbaşı İlaç
        #Eczacıbaşı yapı
