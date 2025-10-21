Sivas'ın Hafik ilçesinde, saat: 11.00 sıralarında Mustafa Çatak (70), Üreğil köyündeki evinin sınırını ölçtürmek amacıyla kadastro ekibi getirdiği esnada sınır anlaşmazlığı yaşadığı komşusu Adil S. (69) ile tartıştı.

KOMŞUSU SİLAHINI ATEŞLEDİ

AA'daki habere göre kavgaya dönüşen olayda, Adil S. üzerinde bulunan tabancayla, 6 çocuk babası olan Çatak'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çatak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL ZANLISI ARANIYOR

Jandarma ekipleri ve komando timi, olayın ardından kaçan Adil S'nin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma komando timleri de arama çalışmalarına dahil edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.