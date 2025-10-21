Fenerbahçe topa sahip skora değil: 2 gol barajını aşamadı!

Sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, Portekizli teknik adamla yollarını ayırmasının ardından takımın başına Domenico Tedesco’yu getirmişti.

İtalyan teknik adam, Fenerbahçe kariyerine Trabzonspor maçıyla başladı ve o tarihten bu yana Sarı-lacivertlilerin başında Süper Lig’de 6, Avrupa Ligi’nde 2 olmak üzere toplam 8 resmi mücadeleye çıktı. Bu süreçte Fenerbahçe 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Ancak Tedesco özellikle Avrupa’daki ağır Dinamo Zagreb yenilgisi ile birlikte, Trabzonspor, Alanyaspor ve Karagümrük karşısında oynanan futbol nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi.

Tedesco döneminde hücum anlamında üretkenlik sorunu yaşayan Fenerbahçe, çıktığı 8 maçta 2 gol barajını geçemedi. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u 1-0, Antalyaspor'u ise 2-0 mağlup etti. Alanyaspor karşısında 2-2, Kasımpaşa karşısında 1-1, Samsunspor deplasmanında ise 0-0 berabere kaldı. Karagümrük maçından 2-1, Avrupa Ligi'nde Nice karşısından 2-1 galip, Dinamo Zagreb deplasmanından ise 3-1 mağlup ayrıldı.

TOPA SAHİP, SKORA DEĞİL Süper Lig’in 4. haftasından itibaren Tedesco yönetiminde sahaya çıkan Fenerbahçe, hem ligde hem Avrupa’da oynadığı 8 maçın tamamında rakiplerinden daha fazla topa sahip oldu. Bu süreçte en düşük topa sahip olduğu karşılaşma Samsunspor maçı oldu (%53). Fenerbahçe hiçbir maçta topa sahip olma oranında yüzde 50’nin altına inmedi. Topa sahip olma yüzdeleri: Fenerbahçe %73 - Trabzonspor %27 Fenerbahçe %62 - Alanyaspor %38 Kasımpaşa %34 - Fenerbahçe %66 Fenerbahçe %67 - Antalyaspor %33 Samsunspor %47 - Fenerbahçe %53 Fenerbahçe %58 - Karagümrük %42 Dinamo Zagreb %42 - Fenerbahçe %58 Fenerbahçe %59 - Nice %41

Topa sahip olma konusunda etkin bir görüntü veren Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde orta denemelerinde de aktifti. Ancak verimlilik konusunda sınıfta kaldı. 8 maçlık süreçte toplam 177 orta denemesi yapan Sarı-lacivertliler, sadece 33 isabet buldu ve %18,64'lük bir isabet oranı yakalayabildi. Geçtiğimiz sezon Tadic ve Kostic gibi isimlerle orta isabet oranı daha yüksek olan Fenerbahçe, o dönemde En-Nesyri'den de kafa golü katkısı almıştı. Bu sezon ise En-Nesyri henüz kafa golü bulamadı. Faslı futbolcu son kafa golünü, geçen sezonun 36. haftasında Eyüpspor'a karşı kaydetmişti.

Son 8 maçta orta denemesi ve isabet sayıları: Trabzonspor: 32 / 7 Alanyaspor: 26 / 7 Kasımpaşa: 16 / 4 Antalyaspor: 30 / 3 Samsunspor: 20 / 2 Karagümrük: 17 / 5 Dinamo Zagreb: 18 / 4 Nice: 18 / 1