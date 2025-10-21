Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana: 3-1 | Şampiyonlar Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart!

Voleybolda geçen sezonun Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart ile Kupa Voley'de mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda kozlarını paylaştı.

Malatya'daki Orduzu Spor Salonu'nda oynanan dev maçta rakibini 3-1 mağlup eden Ziraat Bankkart, şampiyonluğa ulaştı.

Başkent ekibi, 19-25, 25-22, 25-18 ve 25-17'lik setlerle kupaya uzanan taraf oldu.

ZİRAAT 5. KEZ ŞAMPİYON!

Ziraat Bankkart, Fenerbahçe'yi devirerek Şampiyonlar Kupası'nı 5. kez müzesine götürdü. Ankara temsilcisi böylece, dev kupayı en çok kazanan takım ünvanını tek başına ele geçirdi.

Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe Medicana ve Halkbank'ın ise 4'er şampiyonluğu bulunuyor.

SALON: Malatya Orduzu

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Furkan Salduz

FENERBAHÇE MEDICANA: Marko Matic, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija, Fabian Drzyzga, Earvin Ngapeth, Barthelemy Chinenyeze, Burutay Subaşı (L) (Halit Kurtuluş, Mirza Lagumdzija, Galves, N'Gapeth)

ZİRAAT BANKKART: Clevenot, Nimir, Bedirhan Bülbül, Fornal, Murat Yenipazar, Vahit Emre Savaş, Berkay Bayraktar(L), (Burakhan Tosun)

SETLER: 19-25, 25-22, 25-18, 25-17

SÜRE: 102 dakika (25, 27, 27, 23)

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Ziraat Bankkart'ı tebrik etti. Bakan Bak, kutlama mesajında şunları kaydetti: "Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana voleybol takımları arasında Malatya Orduzu Spor Salonu'nda oynanan 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında rakibini yenerek kupanın sahibi olan Ziraat Bankkart'ı kutluyorum. Şampiyonlar Kupası'nda mücadele eden Fenerbahçe Medicana Takımı'nı da mücadelesinden dolayı tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum."