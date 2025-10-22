Habertürk
        Haberler Magazin Elif Buse Doğan'dan 'yasak aşk' iddialarına yanıt: Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in evliliğini o mu bitirdi?

        Elif Buse Doğan'dan 'yasak aşk' iddialarına yanıt

        Şarkıcı Elif Buse Doğan, Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in evliliğinin bitmesine neden olduğu yönündeki iddiaları yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 10:29 Güncelleme: 22.10.2025 - 10:29
        Ebru Gündeş, Şubat 2024'te nikâh masasına oturduğu iş insanı Murat Özdemir ile geçtiğimiz ay boşanmıştı. 1,5 yıl süren evliliğin sona erdiğini sosyal medyadan açıklayan Gündeş, fikir ayrılıkları nedeniyle Özdemir ile ayrılma kararı aldıklarını belirtmişti.

        Ebru Gündeş - Murat Özdemir
        Ebru Gündeş - Murat Özdemir

        Geçtiğimiz günlerde boşanmanın nedeninin 'ihanet' olduğu ileri sürüldü. İddiaya göre; Murat Özdemir, Ebru Gündeş'i Elif Buse Doğan ile aldattı.

        Elif Buse Doğan
        Elif Buse Doğan

        Söz konusu iddiaya Elif Buse Doğan'dan yanıt geldi. Söylentileri yalanlayan şarkıcı; "Son günlerde hakkımda çıkan haberlerin ardı arkası kesilmediği için bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum. Özel hayatımla ilgili bugüne kadar hiçbir zaman konuşmadım ve konuşmak istemememe rağmen, açıklama yapmak zorunda bırakılıyorum. Haberlere konu olan kişiyle on gün önce arkadaş grubum aracılığıyla tanıştığım doğrudur. Bunun dışında yazılan ve paylaşılan tüm iddialar tamamen yalandır ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Aile kurumuna ve geleneksel değerlere sonuna kadar bağlı biri olarak, 'boşanmaya sebep olduğum' yönündeki iftiraları ortaya atan ve iddialarını ispatlayamayan herkes hakkında yasal süreci sonuna kadar sürdüreceğimi kamuoyuna bildiririm" dedi.

        Murat Özdemir - Ebru Gündeş
        Murat Özdemir - Ebru Gündeş
