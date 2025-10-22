Ebru Gündeş, Şubat 2024'te nikâh masasına oturduğu iş insanı Murat Özdemir ile geçtiğimiz ay boşanmıştı. 1,5 yıl süren evliliğin sona erdiğini sosyal medyadan açıklayan Gündeş, fikir ayrılıkları nedeniyle Özdemir ile ayrılma kararı aldıklarını belirtmişti.

Geçtiğimiz günlerde boşanmanın nedeninin 'ihanet' olduğu ileri sürüldü. İddiaya göre; Murat Özdemir, Ebru Gündeş'i Elif Buse Doğan ile aldattı.

Söz konusu iddiaya Elif Buse Doğan'dan yanıt geldi. Söylentileri yalanlayan şarkıcı; "Son günlerde hakkımda çıkan haberlerin ardı arkası kesilmediği için bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum. Özel hayatımla ilgili bugüne kadar hiçbir zaman konuşmadım ve konuşmak istemememe rağmen, açıklama yapmak zorunda bırakılıyorum. Haberlere konu olan kişiyle on gün önce arkadaş grubum aracılığıyla tanıştığım doğrudur. Bunun dışında yazılan ve paylaşılan tüm iddialar tamamen yalandır ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Aile kurumuna ve geleneksel değerlere sonuna kadar bağlı biri olarak, 'boşanmaya sebep olduğum' yönündeki iftiraları ortaya atan ve iddialarını ispatlayamayan herkes hakkında yasal süreci sonuna kadar sürdüreceğimi kamuoyuna bildiririm" dedi.

