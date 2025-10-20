Habertürk
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Yine sezon başı yine hayal kırıklığı - Beşiktaş Haberleri

        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı

        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında büyük bir şok yaşarken 1 maç eksiğiyle zirvenin de 12 puan gerisinde kaldı. Siyah-beyazlılar, son yıllarda aynı kabusu yaşamaya devam ederken son 5 sezonun en kötü başlangıcını yaptı.

        Giriş: 20.10.2025 - 13:09 Güncelleme: 20.10.2025 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, öne geçmesine rağmen 3 dakika içinde yediği 2 golle şok bir mağlubiyet daha yaşadı.

        • 2

          Bu sezonki 3. yenilgisini yaşayan siyah-beyazlılar, 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın da 12 puan gerisine düştü.

        • 3

          Son olarak 2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın yönetiminde şampiyon olan siyah-beyazlılar, sonrasında ise zirvenin uzağında kalmıştı.

        • 4

          Özellikle sezon başında şampiyonluk yarışına havlu atmaya başlayan siyah-beyazlılar, bu sezon da aynı kötü alışkanlığı sürdürmüş oldu.

        • 5

          Beşiktaş, 2021-2022 sezonunda ilk 8 maçta 17 puan toplarken, 2022-2023 sezonunda 15 puan, 2023-2024 sezonunda 16 puan, 2024-25 sezonunda ise 20 puan aldı.

        • 6

          Beşiktaş bu sezon ilk 8 maçta sadece 13 puan toplayabildi.

        • 7

          Beşiktaş, ligde kalesinde gördüğü 11 golle de bu alanda da son 5 sezonun en kötüsü oldu.

        • 8

          Ole Gunnar Solskjaer'in yerine göreve gelen Sergen Yalçın da şu ana kadar umduğunu bulamadı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2. haftadaki Alanyaspor maçıyla göreve başlarken 7 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

        • 9

          Beşiktaş, bir kez daha bir sezona erken havlu atmak ile karşı karşıya kalırken taraftarlarını da kahretti.

        • 10

          Beşiktaş, erteleme maçında Konyaspor'u yenerek üst sıralara tırmanma umudunu sürdürmek istiyor.

        Habertürk Anasayfa