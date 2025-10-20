'Dur' ihtarına uymadı... Feci biçimde can verdi!

İstanbul Kağıthane'de olay, 11 Eylül Perşembe günü saat 12.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi.

POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI

İddiaya göre Demirhan Kaya (21), caddenin başında uygulama yapan polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak motosikletle hızla ilerlediği sırada sollama yapmak istedi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

DHA'daki habere göre Kaya, yol kenarında duraklama yapan Tamer E.’nin kullandığı minibüse arkadan çarptı. Kaza sırasında yere savrulan Kaya, ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Kaya’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralı olarak Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Demirhan Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diğer yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu. Çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.

Minibüs sürücüsü Tamer E. ise, emniyette ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.