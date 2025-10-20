Okan Buruk'un zor kararı! Bodo/Glimt maçının 11'i netleşiyor
Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında 22 Ekim Çarşamba günü Bodo/Glimt'i konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, zorlu mücadelede sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor. Sakatlığı bulunan Singo'dan yararlanamayacak olan Buruk, orta saha ve kanat bölgesinde ise 4 yıldızdan ikisini tercih etmek zorunda...
- 1
Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek yenilgisiz liderliğini sürdüren Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bodo/Glimt maçına çevrildi.
- 2
Devler Ligi'ndeki ilk iki maçından 3 puan çıkaran sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde konuk edeceği Norveç ekibini de devirerek yoluna 3 puanla devam etmek istiyor.
- 3
Başakşehir maçında kadroda kısmen zorunlu olarak rotasyona giden teknik direktör Okan Buruk, Bodo/Glimt karşısında sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.
-
- 4
Zorlu mücadelede Galatasaray'ın kalesini yine Uğurcan Çakır koruyacak. Cezası nedeniyle Başakşehir karşısında forma giyemeyen Davinson Sanchez de formasına kavuşacak. Stoper hattında Davinson'un partnerliğini yine Abdülkerim Bardakcı'nın yapması bekleniyor.
- 5
Sakatlığı bulunan Singo'nun yokluğunda sağ bekte Roland Sallai'nin görev alması beklenirken, sol bekte ise Jakobs, Eren Elmalı'ya göre bir adım önde...
- 6
Okan Buruk, orta saha ve kanatlarda ise kararsız... Sarı-kırmızılılarda Torreira, İlkay, Barış Alper ve Osimhen'in ilk 11'de oynamasına kesin gözüyle bakılırken, diğer iki isim ise henüz belirsiz.
-
- 7
SANE, YUNUS, SARA, LEMINA'DAN İKİSİ OYNAYACAK
Başakşehir maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Sane, Şampiyonlar Ligi'nde etkili bir performans sergileyen Yunus Akgün, formunu yükselten Gabriel Sara ve orta sahada enerjisi ve fizik gücüyle dikkat çeken Mario Lemina, kalan 2 formaya aday...
- 8
Okan Buruk, Bodo/Glimt karşısında belirleyeceği plana göre bu dört isimden ikisine 11'de görev verip, iki ismi ise kulübede oturtacak.