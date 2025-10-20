Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!

İstanbul Beyoğlu'nda olay, Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın çatı katında çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

DHA'daki habere göre yangın sırasında bitişikteki apartmanlarda oturan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, yoğun dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

SEVGİLİSİ İÇERİ ALMADI BİNAYI KUNDAKLADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği, yapılan incelemede binanın kundaklandığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda K.A. (21) isimli kadın yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan çalışmalarda, K.A. ile iş yeri sahibi A.K. (64) arasında gün içinde tartışma yaşandığı, K.A.’nın sabah saatlerinde yeniden olay yerine gelerek iş yeri ve ev olarak kullanılan daireye girmek istediği, A.K. kapıyı açmayınca binayı ateşe verdiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli K.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İFADESİNDE 'O BEN DEĞİLİM' DEDİ

Adliyeye sevk edilen ve 'Mala zarar verme' suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan K.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. K.A.'nın emniyetteki ifadesinde, 'Kendisiyle tartıştık ama binayı yakan ben değilim' dediği öğrenildi.