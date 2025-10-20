Habertürk
        Dehşet görüntüler! Drift attı, polise saldırdı, silahını almaya çalıştı! | Son dakika haberleri

        Dehşet görüntü! Drift attı, polise saldırdı, silahını almaya çalıştı!

        Trafikte dehşete düşüren bir görüntü kaydedildi. Bursa'da yaşanan olayda bir kişi, otomobiliyle drift atarken yakalandı. Saldırgan bu sırada kendisine ceza yazmak isteyen polis memuruna saldırdı. Polisin silahını almaya çalışan saldırgan etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Sürücünün emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 10:57 Güncelleme: 20.10.2025 - 11:41
        Drift attı, polise saldırdı, silahını almaya çalıştı!
        Bursa'da otomobiliyle drift atarken yakalanan sürücü, polis memuruna saldırıp silahını almaya çalıştı.

        DHA'nın haberine göre saldırgan etkisiz hale getirilip gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Bölgede devriye gezen sivil trafik ekipleri, otomobiliyle drift atan sürücüyü durdurdu.

        Sürücü, kendisine ceza yazmak isteyen polis memuruna tepki gösterip, hakaret ettikten sonra saldırıp belindeki silahı almaya çalıştı.

        Çıkan arbedede polis memuru aldığı yumruk darbeleriyle yaralanırken, saldırgan yerdeki boğuşmanın ardından etkisiz hale getirildi.

        O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polisin arbede sırasında yere düşen tabletinin de bir vatandaş tarafından alınıp, teslim edildiği görüldü. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

