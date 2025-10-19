Lefkoşa'da doğan ve ortaöğrenimini Türk Maarif Koleji’nde tamamlayan Erhürman, 1988'de bu okuldan mezun oldu. 1992’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Erhürman, aynı üniversitenin İdare Hukuku Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Bu dönemde Ankara Üniversitesi’nin yanı sıra Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Hukuka Giriş, İdare Hukuku ve Anayasa Hukuku dersleri verdi. "İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman" konulu teziyle hukuk doktoru unvanını aldı. Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı Hazırlama Komisyonlarında üye olarak görev yaptı. 2001'de Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hukuk Fakültelerinde öğretim üyesi olarak çalışan Erhürman, DAÜ Hukuk Fakültesi’nde dekan yardımcılığı yaptı. 2005’te dönemin Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın müzakere heyetinde ve Taşınmaz Mal Komisyonu’nun oluşumunda görev aldı. Erhürman, 2013'te Cumhuriyetçi Türk Partisinden Lefkoşa Milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisi’ne girdi ve 2014’te de hukuk doçenti unvanını aldı. 2015’te CTP Genel Sekreterliği görevini üstlenen Erhürman, 2016'da yapılan 26. Olağan Kurultay’da partinin genel başkanlığına seçildi. Erhürman, 2018’de kurulan Dörtlü Koalisyon Hükümeti’nde Başbakan olarak görev yaptı. İyi derecede İngilizce bilen Erhürman, evli ve bir çocuk sahibidir.
KKTC'de seçim sonuçları açıklandı! Cumhurbaşkanlığı seçimini Tufan Erhürman kazandı
KKTC Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın kazandığını duyurdu. Tufan Erhürman "Türkiye'yle istişare etmeksizin Kıbrıs'ta bir dış politikanın belirlenmesi benim dönemimde de asla söz konusu olmayacak. KKTC'de çok iyi ilişkiler Türkiye Cumhuriyeti ile daha da gelişerek devam edecek, ben bunu da bir misyon olarak görüyorum" dedi " dedi. Tufan Erhürman, seçim tebriği için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer Türk yetkililere teşekkür etti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, cumhurbaşkanlığı seçiminde 777 sandıktan 753'ünün açıldığını, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın oyların yüzde 62,80’ini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ise oyların yüzde 35,77’sini aldığını açıkladı.
Özerdağ, KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerinin oy sayım sürecine dair bilgi verdi.
KKTC genelinde 777 sandıktan 753'ünden gayri resmi sonuçların alındığını belirten Özerdağ, katılım oranının yüzde 62,83 olduğunu açıkladı.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman
Özerdağ, Erhürman'ın oy oranının yüzde 62,80, Tatar'ın oy oranının yüzde 35,77 olduğunu belirterek, "Tufan Erhürman'ın aldığı oy sayısı 84 bin 630, Ersin Tatar'ın aldığı oy sayısı ise 48 bin 208. Yaklaşık 24 sandık sonra resmi olmayan sonuçlar tamamlanmış olacak." dedi.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ
Erhürman, seçim tebriği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkürlerini iletti.
KKTC Yüksek Seçim Kurulunun resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçimini kazandığını ilan ettiği Erhürman, başkent Lefkoşa'daki bir parkta vatandaşlara seslendi.
Erhürman, "Dış politikada da Kıbrıs sorununda da çalışmalarımızı Türkiye ile istişare içinde yürüteceğiz." ifadesini kullanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkürlerini iletti.
Zafer sarhoşluğuna kapılmayacaklarını belirten Erhürman, "Çocuklarımız için yapılması gereken çok önemli işler var." dedi.
Erhürman, kendisine oy veren, vermeyen herkesi kucaklayacağını dile getirerek, ülkedeki sorunların ortadan kalkması için günde 24 saat çalışacağını söyledi.
"Ben toprağımdan asla vazgeçmem, bu ülkenin çocuklarından asla vazgeçmem." ifadesine yer veren Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bir ferdi olmaktan gurur duyduğunun altını çizdi.
YENİ CUMHURBAŞKANI'NDAN İLK DEĞERLENDİRME
Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, dış politikaya ilişkin konuların Türkiye Cumhuriyeti'yle yakın istişare içinde yürütüleceğini belirtti.
KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde götüren Erhürman, değerlendirmelerde bulundu.
Erhürman, "Dış politika elbette Türkiye'yle yakın istişareyle yürütülecek, bundan kimsenin kuşkusu olmasın." ifadelerini kullandı.
Resmi olmayan sonuçlara göre tüm ilçelerde önde olduğunu söyleyen Erhürman, "Kardeşliğimiz kazanmıştır." dedi.
"Bu seçimin kaybedeni yoktur, Kıbrıs Türk halkı olarak hep birlikte kazandık." şeklinde konuşan Erhürman, eşi, oğlu ve bütün ailesine teşekkürlerini iletti.
Tarafsız bir şekilde bütün halkı kucaklayacağını, hiçbir ayrım gözetilmeyeceğini belirten Erhürman, toplumun huzuru ve güvenliğinin temel meseleleri olacağını ifade etti.
Erhürman, "Halkıma güvenim sonsuzdur. Halkımdan gurur ve onur duyuyorum. Bu halka mensup olmak benim en büyük onurumdur, gururumdur." ifadesini kullandı.
KKTC'DE SEÇİM
KKTC'nin cumhurbaşkanını seçmek için 9'uncu kez kurulan sandıklar 18.00 itibarıyla kapandı.
Vatandaşlar, ülke genelinde kurulan 777 sandıkta oy kullandı.
218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor.
Sayım neticesinde, seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçiliyor.
Kıbrıs Sosyalist Partisinin adayı Osman Zorba ve Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) adayı Tufan Erhürman'ın yanı sıra bağımsız adaylar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran, Mehmet Hasgüler ve İbrahim Yazıcı seçimin ilk turunda cumhurbaşkanı olmak için yarıştı.
Hüseyin Gürlek ise dün Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.