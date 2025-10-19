Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz? "Earworm" etkisi: Neden bir şarkı gün boyu aklımızda takılı kalır?

Bir şarkı bazen sadece birkaç saniyeliğine duyulur ama gün boyu peşimizi bırakmaz. Nakartın her döngüsünde “of yine başladı” deriz ama beynimiz o melodiyi takıntılı bir şekilde tekrar etmeye devam eder. “Earworm” olarak bilinen bu durum, müziğin insan zihninde bıraktığı en güçlü izlerden biri. Peki neden bazı melodiler beynimizde sıkışıp kalıyor, bazılarıysa hemen uçup gidiyor?