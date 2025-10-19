Fenerbahçe: 2 - F. Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Sarı-lacivertliler, maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Mücadelenin 19. dakikasında Dorgeles Nene'nin yerde kalmasıyla VAR incelemesi sonrası Fenerbahçe, penaltı kazandı. Topun başına geçen Anderson Talisca, kendi soluna vurdu ve ağları havalandırdı: 1-0. 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine çevirdiği topu ağlara gönderen Marco Aseniso, farkı 2'ye çıkardı.

İkinci yarıda ise 59. dakikada Serginho, sağ çaprazdan vurduğu sert şutla farkı 1'e indirdi. 83. dakikada Balkovec, ikinci sarı karttan oyun dışında kalarak takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, sahasından 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, puanını 19'a yükseltti. Konuk ekip ise 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk olacak. F. Karagümrük ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI Karşılaşmanın 19. dakikadasında topla içeri sokulan Dorgeles Nene, Balkovec'le girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Oyuna devam kararı veren Ali Şansalan'a VAR'dan izleme tavsiyesi geldi. VAR incelemesi sonrası beyaz noktayı gösteren Ali Şansalan, Balkovec'e yaptığı faul sebebiyle sarı kart gösterdi. 23. dakikada topun başına geçen Anderson Talisca, kendi soluna yerden vurdu ve ağları havalandırdı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK VARDI REKLAM Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Skriniar'ın yanı sıra tedavilerine devam edilen kaleci Ederson ve Jhon Duran kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da maçta görev yapamadı.

LEVENT MERCAN İLK KEZ 11'DEYDİ Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada 11'de değerlendirildi. Avrupa listesinde yer almayan Levent, sarı-lacivertli formayla bu sezon ligde sadece Alanyaspor karşısında sonradan oyuna dahil olmuştu.

ÇAĞLAR KAPTAN OLARAK SAHAYA ÇIKTI REKLAM Fenerbahçe'de milli stoper Çağlar Söyüncü, müsabakaya kaptan olarak çıktı. İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı bırakılmasıyla takım kaptanlığına getirilen Çağlar, Skriniar'ın yokluğunda kaptan olarak sahaya yer aldı. Öte yandan Çağlar, 3 maçın ardından tekrar ilk 11'de oynadı. TRİBÜNLERDEN ŞANSALAN'A TEPKİ Fenerbahçeli taraftarlar, hakem Ali Şansalan'a maç başlamadan tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, seremoninin ardından hakem Şansalan aleyhine tezahüratta bulundu.

MAÇTAN DAKİKALAR 2. dakikada Asensio'nun pasında savunma araya girerken meşin yuvarlak sağdan ceza sahasına giren Nene'de kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Grbic topu kornere göndermeyi başardı. 21. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Nene, çaprazdan ceza sahasına girip 3 rakibinden sıyrılırken yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Ali Şansalan, Balkovec'in Nene'yi düşürdüğünü belirterek penaltı noktasını gösterdi. REKLAM 23. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0. 35. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Sol kanattan Larsson'un yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Fofana kafayı vurdu ancak kaleci Tarık son anda uzanarak köşeye giden meşin yuvarlağı kornere tokatladı. 37. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışını Serginho kullandı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ceza sahası dışındaki Balkovec'te kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı. 41. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Asensio'nun pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu soldan ceza sahasına girip kale sahasına hareketlenen Asensio'ya çıkardı. Bu futbolcu yakın mesafeden düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0. Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. 49. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpasın gerisinde iyi yükselen Anderson Talisca'nın kafa vuruşunda kaleci Ivo Grbic meşin yuvarlağı son anda kurtardı. 59. dakikada Daniel Johnson pasında topla buluşan Serginho, ceza sahası içi sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1 62. dakikada Sam Larsson'un savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan David Fofana, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 72. dakikada Jure Balkovec'in pasında topla buluşan Ahmet Sivri, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Tarık Çetin, meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında dönen topu ceza sahası içi sağ çaprazda önünde bulan Tiago Çukur'un vuruşunda kaleci Tarık Çetin, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 73. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında Ahmet Sivri kontrol etti. Bu oyuncunun ceza yayı gerisinde yaptığı vuruşta direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü. 77. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan En-Nesyri'nin vuruşunda Grbic gole izin vermedi. Dönen topa Asensio diziyle dokundu, meşin yuvarlak üst direkten geri geldi. Devamında da Nene'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti. 83. dakikada Jure Balkovec, sol kanatta Szymanski'ye yaptığı müdahaleden dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 90. dakikada Fred'in sol taraftan pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan müsait pozisyonda bulunan Szymanski'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.