        Haberler Dünya Louvre Müzesi'nde hırsızlık | Dış Haberler

        Louvre Müzesi'nde hırsızlık

        Dünyanın en ünlü sanat müzelerinden biri olan Fransa'daki Louvre'de soygun paniği yaşandı. Fransa Kültür Bakanı Dati, Louvre Müzesi'nde bir hırsızlık olayı yaşandığını ve müzenin bir gün boyunca kapalı kalacağını söyledi. 7 dakika süren soygunda paha biçilemez tarihi mücevherlerin çalındığı öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.10.2025 - 13:05 Güncelleme: 19.10.2025 - 14:53
        Louvre Müzesi'nde hırsızlık
        Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde meydana gelen soygunda tarihi mücevherlerin çalındığı bildirildi.

        Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müzede açılış sırasında soygun gerçekleştirildiğini duyurdu.

        Soygun esnasında kimsenin yaralanmadığını kaydeden Bakan Dati, müze çalışanları ve polis ekipleri ile olay yerinde olduğunu belirtti.

        "OLAĞANÜSTÜ NEDENLERDEN DOLAYI MÜZE KAPALI OLACAK"

        Louvre Müzesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da müzenin "olağanüstü nedenlerden" dolayı bugün kapalı olacağı duyuruldu.

        Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez de France Inter radyosunda katıldığı programda, 3 ya da 4 hırsızın müzede kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde mücevherler çaldığını ve soygunun sadece 7 dakika sürdüğünü söyledi.

        Fransız basınında yer alan haberlere göre, müzeden 9 parça tarihi eser niteliğinde mücevher çalındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hırsızlar henüz yakalanmadı.

        Yazı Boyutu
