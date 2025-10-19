İsrail'den Gazze'ye saldırı!

İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen bugün Gazze'ye saldırı düzenlediğini açıkladı. İsrail'den yapılan açıklamada Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği öne sürüldü.

İsrail ordusu, Hamas'ın "sarı hat" tampon bölgesinin ötesinde İsrail güçlerine karşı "çok sayıda saldırı" gerçekleştirdiğini ve bunun ateşkesin "açık bir ihlali" olduğunu iddia etti.

İsrail ordusu bir sonraki açıklamasında da Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia etti ve "Refah bölgesindeki tehdidi ortadan kaldırmak için hava saldırısı gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.

NETANYAHU'DAN "SERT MÜDAHALEDE BULUNUN" TALİMATI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yisrael Katz ve güvenlik yetkilileriyle istişarelerde bulunduğu aktarıldı.

Yapılan istişarelerin ardından Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik sert müdahalede bulunulması talimatı verdiği kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde de Gazze'ye yeni saldırılar düzenleneceği belirtildi.

İsrailli yetkili, "Gazze'deki saldırıların hızını artırmaya hazırlanıyoruz. Gerginlik tırmanacak." ifadelerini kullandı. Öte yandan, İsrail Hükümet Sözcüsü, İsrail'in ateşkes yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiğini kaydetti. 8 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ Diğer yandan, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. HAMAS: ATEŞKESE BAĞLIYIZ Hamas, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasına bağlı kaldığını vurgularken, İsrail’in anlaşmayı ihlal ederek bahaneler ürettiğini ve sorumluluklarından kaçtığını açıkladı. Hamas yöneticilerinden İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in ateşkes anlaşmasını sürekli ihlal ettiğini ve kendi suçlarını meşrulaştırmak için bahaneler ürettiğini vurguladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yükümlülüklerinden kaçma çabalarının, aşırı sağ koalisyonunun baskısı altında gerçekleştiğini belirten Rişk, bu girişimleri, İsrail’in arabulucular ve garantörler önündeki sorumluluklarından kaçma çabası olarak nitelendirdi.

HAMAS ABD'NİN İDDİALARINI REDDETTİ Hamas, ABD'nin "Hamas'ın Gazze halkına yönelik saldırılara hazırlandığı" iddialarına reddederek, bunun "İsrail propagandasıyla uyumlu" olduğunu bildirdi. Hamas, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "Hamas'ın Gazze halkına saldırılar düzenleyeceğine dair emareler bulunduğu" yönündeki açıklamasına yazılı olarak cevap verdi. Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti. İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı. ABD'nin "Gazze halkını korumak ve ateşkesi sürdürmek için önlem alabileceği" yönündeki açıklamasına karşılık Hamas, iddiaları tamamen reddetti. Hamas, ABD'nin iddialarının "İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği suçları ve sistematik saldırıları örtbas etmek için yaptığı propagandayla tamamen uyumlu" olduğunu vurguladı. Gazze'de yaşananların ABD'nin açıklamalarının "tam tersi" olduğuna dikkati çeken Hamas, "İşgalci güçler (İsrail), silahlandırıp finanse ettikleri suç çeteleri aracılığıyla Filistinli sivillere yönelik öldürme, kaçırma ve insani yardım kamyonlarını gasp etme eylemlerini organize etmektedir." ifadelerini kullandı. Hamas, sözkonusu çetelerin "yayınladıkları videolarla suçlarını açıkça itiraf ederek İsrail'in kaos çıkarma ve güvenliği bozma planında rol aldığını teyit ettiğini" duyururken, ABD yönetimine "İsrail'in ateşkes ihlallerine son vermesi ve çeteleri desteklemeyi bırakması için baskı yapması" çağrısını yineledi.

Gazze'de İsrail'in silahlandırdığı çeteler Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında, Gazze'deki güvenlik birimleri İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde düzeni sağlamak üzere konuşlanmıştı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, 12 Ekim'de Gazze genelinde kaos ortamı oluşturan ve yardımları yağmalayan çetelerin üyelerinden kan dökmemiş olanlar için genel af uygulanacağını duyurmuştu. Bu çetelere katılan ancak "öldürme" gibi suçlar işlemeyenlere af kapısının açıldığı, bu bağlamda 13-19 Ekim tarihleri arasında güvenlik güçlerine teslim olan kişilerin hukuki olarak dosyalarının kapatılacağı kaydedilmişti. İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal ettiği dönemde silahlandırdığı çeteler ise aynı gün 12 Ekim'de sosyal medyada tanınan Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi'yi öldürmüştü.