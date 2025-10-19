Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir Edremit'ten son dakika bilgisi: 2 kişi öldü 2'si polis 7 yaralı var! Saldırgan ise çatışmada öldü | Son dakika haberleri

        Balıkesir Edremit'ten son dakika bilgisi: 2 kişi öldü 2'si polis 7 yaralı var! Saldırgan ise çatışmada öldü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde gasbettiği araçla kaçmaya çalıştığı sırada 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli hakkında açıklama yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, şüphelinin, çıkan çatışmada hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 08:07 Güncelleme: 19.10.2025 - 08:07
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Balıkesir'in Edremit ilçesinde gasbettiği araçla kaçmaya çalıştığı sırada 2 kişiyi öldürüp 2si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli, çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu (arka solda), yaralı polis memurlarını tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde gasbettiği araçla kaçmaya çalıştığı sırada 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli, çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

        #Balıkesir
        #son dakika
        #Son dakika haberler
