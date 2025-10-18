Habertürk
        İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin oltasına denizde insan kafatası takıldı

        İzmir’de bir kişinin oltasına denizde insan kafatası takıldı

        İzmir'in Konak ilçesinde balık tutan bir kişinin oltasına insan kafatası takıldı! Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlatırken, kafatası kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.10.2025 - 17:47 Güncelleme: 18.10.2025 - 19:49
        Oltaya kafatası takıldı
        İzmir’in Konak ilçesinde balık tutan bir kişinin oltasına takılan insan kafatası, inceleme için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda oltasını denizden çeken vatandaş, kancaya takılan nesnenin insan kafatası olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

        POLİS EKİPLERİ İNCELEMEYE ALDI

        İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, sahil bandında güvenlik önlemi alarak bölgede detaylı inceleme yaptı. Denizde başka bir bulgu olup olmadığını belirlemek için ekipler, sahil hattında ve yakın çevrede tarama gerçekleştirdi.

        KAFATASI ADLİ TIP KURUMU'NDA

        Ekipler tarafından yapılan ilk incelemede, kafatasının uzun süre denizde kaldığı ve deforme olduğu tespit edildi. Buluntunun kimliğinin belirlenmesi ve olayın aydınlatılması amacıyla kafatası, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Polis, olaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

        #İzmir Konak
        #ottada kafatası
        #haberler
        Yazı Boyutu
