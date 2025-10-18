Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: “Kepezüstü kavşağı ile dur-kalk olmadan kesintisiz bir trafik akışı sağladık” - İş-Yaşam Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: “Kepezüstü kavşağı ile dur-kalk olmadan kesintisiz bir trafik akışı sağladık” - İş-Yaşam Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya’da Kepezüstü ve Sanayi farklı seviyeli kavşaklarının resmi açılış törenini gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu, son Antalya ziyaretlerinde Antalya-Alanya Otoyolu’nun temelini attıklarını ve yat turizminin yeni merkezi olacak Demre Yat Limanı’nın açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak “Antalya’ya her zaman hizmetle, eserle, bereketle geliyoruz! ‘Durmak yok, yola devam!’ dedik. Sadece sözümüzde durduk!” ifadesini kullandı.

REKLAM advertisement1

Uraloğlu, Kepezüstü ve Sanayi farklı seviyeli kavşaklarının açılışının ardından Elmalı Şehir Geçişi ve Elmalı-Finike Yolu’nun Elmalı-Avlanbeli kesiminin açılış törenini gerçekleştireceklerini de kaydetti. Uraloğlu ayrıca, “Ayrıca, Elmalı-Finike Yolu’nun Avlanbeli-Finike kesiminin de temelini atarak Antalyalı kardeşlerimize bir müjde daha vereceğiz. Hamdolsun, Antalya’mıza hizmet fırtınamıza hız kesmeden devam ediyoruz!” açıklamasında bulundu.

REKLAM

“ANTALYA’NIN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 241 MİLYAR LİRAYI AŞAN YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRDİK”

Uraloğlu, Antalya’nın sadece turizmi, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda tarımı ve ticareti ile Türkiye’nin parlayan yıldızı olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yol medeniyettir” vizyonuyla, Antalya’nın bu eşsiz potansiyelini daha da güçlendirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, son 23 yılda Antalya’nın ulaşım ve iletişim altyapısına 241 milyar lirayı aşan yatırımlar gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 197 kilometreden 761 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuzu ise 123 kilometreden bin 101 kilometreye çıkardık. Antalya Batı Çevre Yolu’nu açtık. Antalya Kuzey Çevre Yolunda Başköy, Korkuteli, Kirişçiler ve Isparta Köprülü Kavşaklarını inşa ettik. Antalya-Kemer-Tekirova-Finike Yolu kapsamında Phaselis Tüneli’ni hizmete aldık. Böylelikle Antalya’nın; Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş ve Kalkan gibi turizm cenneti beldelerinin ulaşımını güçlendirdik. Antalya’yı Konya’ya bağlayan kuzey-güney aksının en önemli geçiş noktasını oluşturan Demirkapı Tünelini hizmete açtık. Akdeniz ve İç Anadolu'yu ayıran Torosların tünel konforuyla sadece 5 dakikada geçilmesini sağladık.”

REKLAM Alanya-Kuşyuvası-Taşkent Yolu Tünellerini inşa ettiklerini de kaydeden Uraloğlu, “Kızılkaya-Antalya Yolu, Antalya-Alanya-Gazipaşa Yolu, Kumuca-Finike Yolu, Demre Şehir Geçişi, Kaş Çevre Yolu, Kalkan Şehir Geçişi, Akseki Bağlantı Yolu, Kızılcadağ-Elmalı Yolu, Konaklı-Güzelbağ Yolu ve Antalya Şehir Hastanesi Bağlantı Yolları’nı da açtık. Antalya’yı kuzeyden güneye, doğudan batıya modern yollarla, tünellerle, köprülerle donattık.” dedi. “ANTALYA HAVALİMANIMIZ GÜNLÜK ORTALAMA 968 UÇUŞ İLE AVRUPA’NIN EN YOĞUN 9. HAVALİMANI OLDU” Nisan ayında açılışını gerçekleştirdikleri Antalya Havalimanı’nın yeni terminal binalarıyla da şehrin gökyüzündeki kapısını ardına kadar açtıklarını hatırlatan Uraloğlu, “Havalimanımızın mevcut 35 milyon olan yolcu kapasitesini 82 milyona çıkardık; böylece Antalya Havalimanı’nı, 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı’ndan sonra Türkiye’nin en yüksek kapasiteli ikinci havalimanı yaptık. Bu yılın ilk dokuz ayında yaklaşık 31,5 milyon yolcuya hizmet sunduk. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı’nın son raporuna göre; Antalya Havalimanımız günlük ortalama 968 uçuş ile Avrupa’nın en yoğun 9. havalimanı oldu.” şeklinde konuştu.

“KAVŞAKLARI, FARKLI SEVİYELİ KAVŞAKLAR OLARAK TASARLADIK” Bakan Uraloğlu, Antalya’daki turizm faaliyetleri ve nüfus artışına paralel olarak artan trafik yoğunluğundan dolayı Antalya’nın şehir içi ulaşımına nefes aldıracak Antalya Havalimanı ile Antalya’nın batısını birbirine bağlayan güzergahta yer alan Sanayi, Uncalı, Duraliler ve Kepezüstü kavşaklarının yapımına başladıklarını anımsattı. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: REKLAM “Bugün bunlardan, Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşaklarımızın açılışını gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Kepezüstü Kavşağı, Burdur-Antalya, Korkuteli-Antalya, Batı Çevre Yolu, Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu ve şehir merkezine giden 5 ana aksın kesişim noktasında, 332 metre uzunluğunda köprüsü ile birlikte bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak inşa ettik. Sanayi Kavşağını ise Antalya şehir merkezini Batı Çevre Yolu’na bağlayan aks üzerinde, 360 metre uzunluğunda, aynı yüksek standartta tamamladık. Bu kavşakları, mevcut hemzemin kavşakların yerine modern, farklı seviyeli kavşaklar olarak tasarladık.” Kepezüstü Kavşağı’nın günlük 95 bin 500 araç geçişiyle Antalya’nın en yoğun noktalarından biri olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, “Burada, Burdur-Antalya ve Korkuteli-Antalya arasında transit geçiş imkânı tesis ederek, Antalya Şehir Hastanesi’ne erişim sağlayan ana aksların kesişim noktasında yer alan hemzemin kavşaktaki sinyalizasyon sistemini devre dışı bıraktık. Dur-kalk olmadan kesintisiz bir trafik akışı sağladık” dedi.

“YILLIK TOPLAM 1 MİLYAR 709 MİLYON LİRA TASARRUF” Sanayi Farklı Seviyeli Kavşağı’nın ise günlük 58 bin 500 araç geçişiyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yükünü rahatlattığını kaydeden Uraloğlu, “Bu projelerle, Antalya’nın kalbinde hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı kurduk. Kepezüstü ve Sanayi kavşakları sayesinde zamandan 1 milyar 561 milyon lira, akaryakıttan 148 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 1 milyar 709 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, 638 ton karbon salınımını azaltarak Antalya’mızın eşsiz doğasını korumaya katkıda bulunacağız” şeklinde konuştu. Bakan Uraloğlu, Bu kavşakların, sadece birer ulaşım projesi değil, aynı zamanda Antalya’nın turizmine, ticaretine ve günlük yaşamına nefes aldıracak birer kalkınma hamlesi olduğunu vurguladı.