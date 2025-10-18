Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Okul tuvaletinde dehşet! Arkadaşının çenesini kırdı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Okul tuvaletinde dehşet! Arkadaşının çenesini kırdı!

        Zonguldak'ta, Erdemir Anadolu Lisesi tuvaletinde 12'nci sınıfa giden iki öğrenci arasında 'sigara isteme' tartışmasında Berk E., 'sigara kullanmıyorum' diyen 16 yaşındaki Uygar T.U.'ya yumruk attı. Çenesi ve dişi kırılan Uygar T.U. hastanede tedavi altına alınırken, Berk E. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 07:29 Güncelleme: 18.10.2025 - 13:06
        Okul tuvaletinde dehşet! Arkadaşının çenesini kırdı!
        Zonguldak'ta olay, 14 Ekim’de Erdemir Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 12’nci sınıfa giden Uygar T.U. (16) arkadaşıyla birlikte tuvalete gitti. Daha sonra tuvalete gelen Berk E., Uygar T.U.’dan sigara istedi.

        TUVALETTE YUMRUKLA DARP ETTİ

        DHA'daki habere göre Uygar T.U., ‘sigara kullanmıyorum’ diyerek uzaklaşmaya çalıştı. Berk T. ise attığı yumruk ile Uygar T.U.’yu yere devirdi.

        Çevredeki öğrenci ve öğretmenler olaya müdahale etti. Okul idaresi 2 öğrencinin ailesini arayarak okula çağırdı.

        DİŞİ VE ÇENESİ KIRILMIŞ

        Dişinin kırıldığı görülen Uygar T.U., babası ile birlikte önce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne gitti. Burada tedavi edilemeyen Uygar T.U., önce Atatürk Devlet Hastanesi’ne ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Çenesinde kırıklar olduğu belirlenen Uygar T., Plastik Cerrahisi Servisi’nde tedavi altına alındı.

        YUMRUK ATAN ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

        Uygar T.U.’nun ailesinin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Berk E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        #ZONGULDAK
        #Son dakika haberler
