        Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk edecek

        Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk edecek

        Galatasaray deplasmanından 1 puan ile dönen Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Ligde 94. kez kozlarını paylaşacak iki ekip arasındaki maçların 54'ünü Kartal kazandı, kırmızı- siyahlılar ise 9 defa güldü. Saat 17.00'de Tüpraş Stadı'ndaki müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çalacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 10:47 Güncelleme: 18.10.2025 - 10:47
        • 1

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

          Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

        • 2

          Siyah-beyazlı futbol takımı, çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bir maçı eksik Beşiktaş, topladığı 13 puanla haftaya averajla 6. sırada giriş yaptı.

          Süper Lig'e 4 sezon sonra yükselen Gençlerbirliği ise oynadığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayarak 5 puan topladı. Ankara ekibi, averajla 14. sırada yer aldı.

        • 3

          GENÇLER İLE 4 SEZON SONRA

          Beşiktaş, Gençlerbirliği ile Süper Lig'de 4 sezon sonra kozlarını paylaşacak.

          Siyah-beyazlı takım, Ankara temsilcisiyle son olarak 2020-2021 sezonunda karşı karşıya geldi.

          Beşiktaş, son şampiyonluğunu yaşadığı 2020-2021 sezonunda İstanbul'da rakibine 1-0 yenilirken, Ankara'da oynanan maçta 3-0 galip geldi. Gençlerbirliği, söz konusu sezonda ligi 20. sırada bitirmiş ve Süper Lig'e veda etmişti.

        • 4

          BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ: Mert, Svensson, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Rafa Silva, Abraham

        Habertürk Anasayfa