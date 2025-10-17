İlkay Gündoğan'dan Leroy Sane sözleri!

"NE YAPMASI GEREKTİĞİNİ EN İYİ O BİLİYOR"

Birbirimize karşı çok dürüstüz ve bunu söyleyebiliyorum çünkü birçok kişinin aksine onu gerçekten tanıyorum. Antrenmanlarda, hatta takım arkadaşları topu kaybettiğinde bile nasıl geriye çalıştığını görüyorum. Bu yüzden eleştirmenlerinin maçları sorumluluklarının bilincinde olarak izlemelerini umuyorum. Ne yapması gerektiğini en iyi o biliyor. Umarım en iyi formuna ulaşır.