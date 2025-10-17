Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Burada yeni dostlukların kurulmasını yeni ortaklıkların tesis edilmesini önemsiyor, kalıcı olmasını diliyorum.

Hızla büyüyen ekonomisi ile hızla gelişen yatırım ortamıyla Türkiye'nin kapısı dünyanın farklı bölgelerinden her türlü girişimciye ardına kadar açıktır.

Afrika yılıyla ilişkilerde yeni sayfa açtık. Görev süresi boyunca kıtaya 50'nin üzerinde ziyaret gerçekleştirmiş bir siyasetçiyim. Afrika'nın dört bir yanındaki kardeşlerimin yanında oldum. Yüzlerimizin ve gözlerimizin rengi farklı olsa da gözyaşlarımızın aynı olduğunu birçok yerde gördüm. Her ziyaretimde yüzlerinden tebessüm eksik olmayan Afrikalı kardeşlerimin yaşama sevincine hayran kaldım. Gittiğim her ülkede kendimi evimde gibi hissettim.

Son 23 yılda kalkınma ve refah yolunda büyük mesafeler aldık. Nereden nereye geldiğimizi göstermesi açısından birkaç rakam paylaşma arzusundayım. Cari fiyatlarla dünyanın en büyük 17. ekonomisiyiz. 2024 yılı satın alma gücü paritesine göre 12. sıradayız. İnşallah bu sene 11. sıraya yükseleceğiz. 23 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 oranında büyüme kaydettik. 2002'de 38 milyar dolar olan milli gelirimizi 1,5 trilyon dolar sınırına getirdik. Kişi başı milli gelirimiz 3 bin 608 dolar iken 14 bin 751 dolara ulaştı. TCMB rezervimiz 27 milyar dolardan 189,7 milyar dolara geldi. 36 milyar dolar olan ihracatımız bugün 270 milyar doları zorluyor. Turist sayısı 15 milyon 62 milyona, gelirimizi de 61 milyar dolar üzerine çıkardık. Savunma sanayiindeki başarımızı biliyorsunuz. 2002'de ülkemizdeki motorlu kara taşıtı sayısı 8,5 milyonken bugün 33 milyonu buldu. 2000'lerin başında 13 milyon binamız vardı, 2'ye katlayarak 26 milyona ulaştırdık. Havalimanı sayımız 58'e yükseldi.

Şubat 2023'te 53 binden fazla canımızı yitirdiğimiz asrın en büyük felaketlerinden birini yaşadık, 90 milyar dolar civarı harcama yaptık. Yıl sonuna kadar 453 bin konutun teslim edilmesi. Bu rakamları daha da çoğaltabiliriz. Sadece 23 yılda başardıklarımız, inşallah gelecekte başaracaklarımızın teminatıdır. Türkiye dünyada en fazla yardım yapan ülkelerden biridir. Kimsenin inancına, kimliğine bakmıyor, nerede olursa olsun, ihtiyaç sahipleri için koşturuyoruz. Başkaları gibi maddi karşılık beklemiyoruz. Bir Afrika atasözü şöyle diyor; hızlı yol almak istiyorsan yalnız git ama uzak menzilleri hedefliyorsan birlikte yürü. Tarihin hiçbir sayfasında sömürgecilik lekesini bu utancı taşımamış bir ülkeyiz. Asırlardır gittiğimiz her yere barışı, sevgi ve saygıyı götürdük. Kıtayla münasebetlerimizi günden güne geliştirdik, güçlendirdik. Büyükelçilik sayımızı 44'e çıkardık. Kısa vadede hedefimiz 50. Bugün Ankara'da 38 Afrika ülkesinin büyükelçiliği bulunuyor. Türk yükleniciler Afrika'da toplam değeri 97 milyar dolara ulaşan projeleri üstlenmiş durumda. Yatırımlar neticesinde 100 binden fazla Afrikalı kardeşimiz istihdam ediliyor. Eğitimden kalkınma yardımlarına kıtadaki dostlarımızın her zaman yanındayız. Barış çabalarına en güçlü desteği veren ülkelerden biriyiz. Somali ile Etiyopya arasında arabuluculuk rolümüz, bir örnektir. Sudan'da yaşanan çatışmalar bizi de derinden yaralıyor. Artık felaket boyutuna varmıştır. Sudanlı kardeşlerimizi sadece kurşunlar ve bombalar değil, açlık ve susuzluk da öldürüyor. Uluslararası kuruluşların yeterince müdahale etmediğini görüyoruz. Bu hepimizin insanlık görevidir. Kardeş Sudan'a da yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Kolonyalizm kağıt üstünde yıllar önce son bulmuş ama post modern yöntemlerle varlığını devam ettirmiştir. Afrika'ya geçmişte beyaz adamın yükü olarak bakanlar, bugün de aynı durumdadır. Bunu kıtanın kaderi olarak görüyorlar. Ekonomik çıkarları olmayınca sorumluluk almıyorlar. Kimi aktörlerin bu çatışmaları körüklediğini biliyoruz. Savaş baronları kazanırken kaybeden masum siviller oluyor. Yükü çocuklar ve kadınlar çekiyor. Bunu sadece Sudan'da değil, işte en son Gazze'de gördük. İsrail'in 2 yıl boyunca sürdürdüğü çatışmalarda 68 bin kardeşimiz şehit oldu. Bize demokrasi dersi veren batılı devletler, İsrail'e silah yardımı yapmaya devam etti. Gazze soykırımında Türk milleti gibi Afrikalı kardeşlerim de vicdanlı bir duruş sergilemiştir. Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından İsrail aleyhine açılan soykırım davası tarihe not düşen cesur bir tavır olmuştur. Buradan Gazzeli kardeşlerimizi yalnız bırakmayan Afrika halklarına yürekten teşekkür ediyorum. Bizim de gayretlerimizle ateşkes sağlandı. Mısır'da çok önemli bir deklarasyona imza attık. Barışın kalıcı olması için yoğun çaba içerisindeyiz. Ancak İsrail'in kötü sicili dolayısıyla tedbiri elden bırakmıyoruz. Gazze'nin süratle yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

Türk iş insanlarını kıta genelinde gerek altyapı, gerek üstyapı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum.